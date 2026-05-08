La FIA confirmó este viernes que existe un acuerdo preliminar entre los principales actores de la Fórmula 1 para modificar el reparto de potencia entre los motores de combustión interna y los sistemas eléctricos a partir de la temporada 2027.
La FIA prepara cambios para la Fórmula 1 2027: menos protagonismo eléctrico y más potencia térmica
La decisión surge tras las crecientes críticas de equipos y pilotos al actual concepto híbrido, que obliga a una gestión extrema de la energía y altera significativamente las estrategias de conducción y carrera.
La medida llega en medio de crecientes cuestionamientos hacia el reglamento técnico actual, especialmente por la elevada dependencia de la energía eléctrica en los nuevos monoplazas híbridos.
La normativa prevista para 2026 otorgaba prácticamente la misma potencia al motor térmico que al sistema eléctrico, una situación que, según varios equipos y pilotos, generó cambios excesivos en las técnicas de conducción y en las estrategias de carrera.
Uno de los puntos más discutidos fue la eliminación progresiva del sistema MGU-H desde finales de 2025, combinada con la continuidad de tecnologías de baterías similares a las actuales, lo que incrementó notablemente la necesidad de gestionar energía durante las vueltas rápidas y las competencias.
Más potencia térmica y menor despliegue eléctrico
Tras una reunión celebrada este viernes, la federación internacional confirmó que la propuesta para 2027 contempla aumentar la potencia de los motores de combustión interna en aproximadamente 50 kW, elevándola hasta los 400 kW.
Al mismo tiempo, se prevé reducir en unos 50 kW la potencia del sistema de recuperación de energía (ERS), que pasaría a rondar los 300 kW.
Para lograr ese incremento del motor térmico también se autorizaría un aumento en el flujo de combustible.
Desde la FIA señalaron que el objetivo es recuperar un comportamiento más natural e intuitivo de los autos, además de mejorar el espectáculo deportivo y reducir ciertos problemas derivados de la actual gestión energética extrema.
“Existe un compromiso unánime para introducir cambios destinados a fortalecer aún más una competencia justa y segura, intuitiva para pilotos y equipos”, expresó la federación mediante un comunicado oficial.
Las modificaciones todavía deben aprobarse
Si bien el acuerdo político ya fue alcanzado, todavía resta definir cómo se implementarán técnicamente las modificaciones.
La tarea quedará ahora en manos del comité de fabricantes de motores de la Fórmula 1, que deberá elaborar una propuesta definitiva consensuada entre equipos y proveedores.
La FIA explicó que durante las últimas semanas se realizaron consultas con distintas partes involucradas en el campeonato, incluyendo pilotos, ingenieros y fabricantes.
Además, aclaró que antes de oficializar el nuevo reglamento será necesario profundizar el debate técnico en los grupos de trabajo especializados.
Una vez finalizado ese proceso, los cambios serán sometidos a votación electrónica ante el Consejo Mundial del Deporte Motor para su aprobación definitiva.
Mientras tanto, la Fórmula 1 continúa adaptando progresivamente su reglamento actual. De hecho, algunas modificaciones ya fueron introducidas durante el Gran Premio de Gran Premio de Miami con el objetivo de mejorar la seguridad y optimizar el espectáculo en clasificación.
La decisión de avanzar hacia una mayor presencia del motor térmico marca además un cambio de orientación dentro de la categoría reina del automovilismo, que ahora busca encontrar un nuevo equilibrio entre sostenibilidad, rendimiento y espectáculo deportivo.