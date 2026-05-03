El Gran Premio de Miami comenzará tres horas antes de lo previsto debido a las fuertes tormentas pronosticadas para más tarde el domingo.
Nuevo horario de inicio confirmado para el GP de Miami tras preocupaciones por el clima
El horario de inicio del Gran Premio de Miami se ha ajustado tras las conversaciones mantenidas por la FIA.
La quinta edición del Gran Premio de Miami estaba programada para comenzar a las 16:00 hora local (17:00 Argentina), pero ahora iniciará a las 13:00 (14:00 de Argentina).
“Tras las conversaciones entre la FIA, la F1 y el promotor de Miami, se ha tomado la decisión de adelantar el inicio del Gran Premio de Miami del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico del tiempo, que anticipa tormentas más intensas durante la tarde, cerca del horario original de inicio de la carrera”, indicaron la FIA, la Fórmula 1 y el Gran Premio de Miami en un comunicado.
“Esta decisión se ha tomado para garantizar la menor interrupción posible de la carrera, asegurar la mayor ventana posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones y priorizar la seguridad de los pilotos, aficionados, equipos y personal”.
Kimi Antonelli de Mercedes largará desde la pole position en el Gran Premio del domingo, con Max Verstappen de Red Bull completando la primera fila.
Horario de la F2: la segunda categoría correrá a las 9:30 de Miami, 10:30 de Argentina.