Grupo F

Japón goleó 4-0 a Túnez, lo eliminó del Mundial y quedó a un paso de la clasificación

El seleccionado asiático mostró un alto nivel futbolístico en Monterrey, venció con autoridad al conjunto africano y quedó muy cerca de avanzar a la siguiente ronda. Túnez, que había cambiado de entrenador tras la primera fecha, quedó sin chances de continuar en el torneo.