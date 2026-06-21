Japón dio un paso determinante hacia la clasificación en el Mundial 2026 al derrotar por 4-0 a Túnez en la segunda fecha del Grupo F.
Japón goleó 4-0 a Túnez, lo eliminó del Mundial y quedó a un paso de la clasificación
El seleccionado asiático mostró un alto nivel futbolístico en Monterrey, venció con autoridad al conjunto africano y quedó muy cerca de avanzar a la siguiente ronda. Túnez, que había cambiado de entrenador tras la primera fecha, quedó sin chances de continuar en el torneo.
El equipo dirigido por Hajime Moriyasu fue ampliamente superior durante todo el encuentro, dominó el desarrollo desde el inicio y dejó sin respuestas al conjunto africano, que quedó matemáticamente eliminado tras sufrir su segunda derrota consecutiva.
Con este resultado, los japoneses alcanzaron los cuatro puntos, igualando la línea de Países Bajos, mientras que Túnez cerró la jornada sin unidades y con una diferencia de gol muy desfavorable, luego de haber recibido nueve tantos en apenas dos presentaciones.
Un dominio que comenzó desde el primer minuto
El conjunto asiático dejó en claro sus intenciones apenas comenzó el partido. Antes de que se cumplieran los cuatro minutos, Daichi Kamada aprovechó una rápida acción ofensiva para abrir el marcador y darle tranquilidad a un equipo que nunca perdió el control del juego.
La presión alta, la movilidad de sus mediocampistas y la velocidad de sus atacantes complicaron permanentemente a una defensa tunecina que volvió a mostrar dificultades para contener los avances rivales.
Antes del descanso, Japón estuvo cerca de ampliar la ventaja en una jugada que requirió la intervención de la tecnología de línea de gol. Tras una gran atajada del arquero Aymen Dahmen, el sistema confirmó que la pelota no había ingresado completamente, por lo que el marcador permaneció 1-0 durante algunos minutos.
Sin embargo, esa resistencia duró poco. Ayase Ueda apareció con un potente remate cruzado para marcar el segundo gol y comenzar a sentenciar el encuentro antes del entretiempo.
En el complemento el trámite no cambió. Japón mantuvo la posesión, administró los tiempos y encontró más espacios frente a un rival obligado a adelantarse, aunque sin profundidad ni capacidad para inquietar al arquero japonés.
Ueda volvió a convertir para firmar su doblete personal y, poco después, Junya Ito cerró la goleada tras una asistencia del propio delantero, una de las figuras del encuentro.
Japón se afirma como candidato y Túnez se despide
Además de la contundencia ofensiva, el seleccionado japonés volvió a mostrar solidez defensiva. Durante los 90 minutos prácticamente no sufrió situaciones de peligro y neutralizó por completo los intentos de un equipo tunecino que no logró rematar con claridad al arco rival.
La actuación ratificó el buen momento de un conjunto que ya había dejado una imagen positiva en el empate 2-2 frente a Países Bajos durante la primera jornada y que ahora quedó en una posición muy favorable para avanzar a la fase eliminatoria.
Para Túnez, en cambio, la eliminación representa el cierre de un torneo muy por debajo de las expectativas. El equipo africano había iniciado el Mundial con una dura derrota por 5-1 frente a Suecia, resultado que derivó en la salida del entrenador Sabri Lamouchi y la llegada de Hervé Renard con la esperanza de revertir el rumbo.
Sin embargo, el cambio de conducción no alcanzó para modificar el rendimiento del seleccionado.
Con dos derrotas consecutivas, cero puntos y nueve goles recibidos, el conjunto africano quedó sin posibilidades matemáticas de acceder a la siguiente instancia, aun cuando resta disputar una fecha de la fase de grupos.
La victoria también tuvo un valor simbólico para Japón, ya que el encuentro fue el número 1.000 en la historia de las Copas del Mundo. El equipo asiático celebró esa marca con una actuación convincente que lo consolida como uno de los seleccionados más competitivos del certamen.
Ahora, la definición del Grupo F quedará centrada en la pelea entre Japón, Países Bajos y Suecia por los lugares de clasificación.
Los japoneses llegan a la última fecha con el impulso de una goleada que fortaleció su diferencia de gol y con la posibilidad concreta de asegurar su presencia en la siguiente ronda si mantienen el nivel exhibido frente a Túnez.