Kevin Benavides y Lisandro Sisterna venían completando una de sus mejores actuaciones del Rally de Marruecos cuando todo cambió. En el kilómetro 197 de la segunda etapa, la Toyota Hilux del equipo Overdrive Racing volcó violentamente y quedó con importantes daños. Ambos pudieron salir del habitáculo por sus propios medios y el piloto confirmó después que se encontraban bien.
Fuerte vuelco de Kevin Benavides y Lisandro Sisterna en el Rally de Marruecos
La dupla argentina marchaba entre los mejores del día cuando sufrió un fuerte vuelco con la camioneta Toyota Hilux, aunque ambos tripulantes salieron ilesos.
La dupla argentina había pasado en el quinto puesto por el control del kilómetro 195. Poco después, en un sector rápido, el vehículo impactó con la parte delantera contra el terreno y comenzó a dar tumbos. Según el relato del enviado especial de Europa Press, la camioneta dio más de tres vueltas de campana en una zona con desniveles y baches pronunciados.
El golpe dejó a los argentinos desorientados durante los primeros instantes. Mientras esperaban la llegada de la asistencia, algunos aficionados colaboraron para retirar las piezas que habían quedado dispersas en el lugar. Los competidores que llegaron detrás debieron reducir la velocidad para atravesar el sector.
Más tarde, Benavides llevó tranquilidad a través de sus redes sociales, aunque no ocultó la tristeza por el desenlace de una jornada que los tenía entre los protagonistas.
“Veníamos en un gran día, con ritmo de top 5, pero lamentablemente esto es carrera y estas cosas pasan. En un segundo todo puede cambiar”, escribió.
El salteño, ganador del Dakar en motos en 2021 y 2023, también dejó un mensaje sobre cómo afrontará este nuevo golpe en su carrera deportiva: “Dolorido más en el corazón que físicamente, pero me he levantado de varias caídas y de esta vamos a aprender para seguir adelante”.
En la misma publicación agradeció el cariño recibido y el trabajo de Overdrive Racing. “Los dos estamos ok, gracias a Dios”, aseguró.
Lategan ganó y Moraes sigue al frente
En lo deportivo, la segunda etapa quedó en manos del sudafricano Henk Lategan, con Toyota. Superó por 41 segundos al polaco Erik Goczal, mientras que Carlos Sainz completó los tres primeros, ambos con Ford.
El español también ocupa el tercer lugar de la clasificación general, a 2 minutos y 43 segundos del brasileño Lucas Moraes, que mantiene el liderazgo con Dacia. Nasser Al-Attiyah tuvo una jornada complicada y terminó 44º en la etapa.
Entre las motos, Daniel Sanders se impuso con KTM por delante de Ricky Brabec y Edgar Canet. Los tres ocupan esas mismas posiciones en la general, con el australiano al frente de la carrera.