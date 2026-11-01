Kimi Antonelli llega a este domingo con una posibilidad que hasta hace poco era parte de sus sueños: ganar su primer campeonato del mundo de Fórmula 1. Tiene 20 años, largará cuarto en México y depende de sí mismo. Pero los días previos también mostraron cuánto cuesta preparar una carrera cuando alrededor todos hablan de una consagración que todavía debe conseguirse en la pista.
¿Cómo llega Antonelli a la carrera que puede darle su primer título?
El italiano comenzó el fin de semana de México enfermo y reconoció que estuvo más tenso de lo habitual en la clasificación. Partirá cuarto y un noveno puesto le alcanzará para consagrarse, aunque quiere pelear por el mejor resultado.
El italiano reconoció que estuvo más tenso de lo habitual. A la expectativa por el título se sumaron las consecuencias de la enfermedad que lo dejó afuera de las actividades del jueves y que todavía le hacía sentir cansancio después de la clasificación.
Del descanso obligado al trabajo en pista
El jueves, Mercedes informó que Antonelli se recuperaba de una enfermedad viral. La FIA lo exceptuó de los compromisos con la prensa para que pudiera descansar antes de comenzar la actividad.
El propio piloto explicó después que había tenido fiebre alta y problemas estomacales. El sábado ya se encontraba mejor, aunque seguía con poca energía y sin haber dormido bien durante los últimos días.
También contó que intentaba abstraerse de los comentarios que daban por resuelto el campeonato. Escuchar lo mismo a toda hora le había resultado difícil. En Austin se había sentido más relajado; en México, admitió, estaba manejando con mayor tensión.
Aun así, los tiempos lo mantuvieron entre los protagonistas. El viernes terminó segundo en la primera práctica, con 1m18s787, a 659 milésimas de Charles Leclerc, después de completar 30 vueltas. En la segunda sesión fue cuarto: marcó 1m18s044, quedó a 217 milésimas del monegasco y sumó otras 33 vueltas.
El sábado, en el último entrenamiento, quedó a apenas una milésima de Lando Norris. Su registro de 1m17s601 lo ubicó segundo y confirmó que tenía velocidad para disputar los primeros lugares.
Una clasificación que le costó más
En la clasificación no consiguió completar la vuelta que buscaba. Fue quinto con 1m16s707, a 193 milésimas de Lewis Hamilton y a 184 de su compañero George Russell. La penalización de un puesto a Max Verstappen le permitirá partir cuarto.
El problema estuvo en aprovechar los neumáticos. Antonelli explicó que se había sentido competitivo en la Q2 con un juego usado, pero que después le costó encontrar agarre con los nuevos.
“Tuve dificultades con los neumáticos en la Q3. El primero de los dos intentos fue muy difícil. La temperatura bajó y tuve dificultades. Cometí errores entre el primer y el segundo sector”.
La diferencia con la pole fue pequeña, pero Kimi no quedó conforme con su trabajo. Le faltó confianza y reconoció que mantener las emociones bajo control estaba siendo un desafío durante este fin de semana.
Atacar, pero cuidarse en la primera curva
El campeonato le permite afrontar la carrera con margen: terminar noveno le asegura el título, sin depender de sus rivales. Sin embargo, su intención sigue siendo avanzar.
“Será importante atacar desde la salida, pero también mantenerse fuera de líos en la curva 1, y además hemos guardado un juego de neumáticos extra. Intentaremos aprovecharlo en la salida”, explicó.
Por delante tendrá a Hamilton, Russell y Leclerc. La segunda fila le ofrece una oportunidad para buscar posiciones, aunque él mismo señaló la necesidad de cuidarse en la primera frenada.
Antes de volver al auto, su prioridad era descansar. Su familia llegó a México y Antonelli contó que quería compartir tiempo con los suyos, desconectarse y recuperar energía.
La carrera comenzará este domingo a las 17, hora argentina, y tendrá 71 vueltas. Kimi llegará a la grilla después de un fin de semana que le exigió recuperarse físicamente y convivir con la expectativa de su primer título. Quiere atacar, sabe que debe cuidarse y tiene por delante la oportunidad de convertirse en campeón, en el sueño por cumplir a poco de alcanzar, y además convertirse en el campeón más joven de la Fórmula 1.