La victoria de Kimi Antonelli en Madrid no se explicó solamente por la aparición del Virtual Safety Car. Mercedes reveló que, antes de la neutralización, utilizó uno de sus códigos internos para advertirle al italiano que podía presentarse una oportunidad para entrar a boxes.
Mercedes reveló el código que ayudó a Antonelli a ganar en Madrid
Una estrategia milimétrica y un mensaje cifrado por radio le permitieron al joven piloto italiano aprovechar el Virtual Safety Car para ganar en Madrid.
Todo comenzó cuando el Aston Martin de Lance Stroll quedó detenido y aparecieron banderas amarillas entre las curvas 18 y 20. Antonelli levantó considerablemente el acelerador y también demoró su regreso a velocidad plena cuando la pista volvió a quedar habilitada.
La maniobra llamó la atención porque perdió más tiempo que los autos que circulaban a su alrededor. Sin embargo, no se trató de una distracción. Su ingeniero, Peter Bonnington, le había advertido sobre la posibilidad de que dirección de carrera activara el VSC.
Antonelli necesitaba llegar a la neutralización antes de superar la entrada a la calle de boxes. De esa manera podría cambiar los neumáticos perdiendo menos tiempo respecto de quienes continuaran en la pista.
Lando Norris no tuvo esa posibilidad. El piloto de McLaren acababa de pasar la entrada cuando apareció el VSC y debió completar otra vuelta. Antonelli, en cambio, todavía estaba a tiempo de ingresar y Mercedes lo llamó inmediatamente.
Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista del equipo, explicó en el programa NU Silver Arrows Radio Show que Mercedes emplea diferentes códigos para preparar a sus pilotos ante un posible auto de seguridad.
Esas claves cambian en cada Gran Premio para evitar que otros equipos puedan comprenderlas al escuchar las comunicaciones por radio. Mercedes tampoco reveló cuál fue exactamente el mensaje utilizado en Madrid.
En la transmisión se escuchó primero a Bonnington advertirle a Antonelli sobre las banderas amarillas. Después le pidió que levantara mucho y finalmente le informó que estaba “en ventana de coche de seguridad”. Kimi entendió que debía reducir la velocidad y esperar.
El margen fue mínimo. Desde la aparición de la primera bandera amarilla hasta la activación del VSC pasaron 35 segundos. Luego, Mercedes dispuso de apenas 15 segundos para llamar a Antonelli y preparar su detención.
Los mecánicos todavía estaban terminando de acercar los neumáticos cuando el auto llegó a su lugar. Además, debían recibir inmediatamente a George Russell, porque el equipo había decidido realizar una doble parada.
Shovlin explicó que estos escenarios forman parte de la reunión de estrategia que los equipos realizan antes de cada carrera. Allí se analizan distintas posibilidades, entre ellas la aparición de un auto de seguridad o un VSC en cada momento de la competencia.
El plan, entonces, ya existía. La diferencia estuvo en la rapidez para llevarlo a la práctica. Bonnington reconoció la situación, Antonelli interpretó el mensaje y los mecánicos lograron estar listos.
El VSC apareció en el momento indicado para el italiano, pero Mercedes también hizo su parte. Antonelli redujo la velocidad para no superar la entrada a boxes y llegó con el margen justo. Norris ya había pasado por allí. Esa pequeña diferencia terminó cambiando el resultado de la carrera.