Poncharon la cabina de relatores en medio de un partido de Champions League y hubo enojo

El “Bambino” Pons y Jorge Baravalle fueron sorprendidos mientras relataban el encuentro entre Liverpool y Frankfurt. El video se hizo viral en redes sociales al instante.

Poncharon la cabina de relatores en medio de un partido de Champions League y hubo enojo
 23:07
Por: 

La goleada por 5-1 del Liverpool sobre el Frankfurt en la UEFA Champions League estuvo llena de momentos espectaculares pero el que se llevó todas las luces terminó siendo el más inesperado: la cabina de relatores quedó al descubierto en plena transmisión.

Como todos los miércoles, Manuel “Bambino” Pons y Jorge Baravalle estaban relatando un encuentro de Champions League y por un breve lapso fueron protagonistas tanto en el audio como en lo visual.

En el comienzo del segundo tiempo, el equipo inglés ya ganaba 3-1 contra los alemanes y pareciera que el director de cámaras se aburrió tanto que ponchó a los periodistas para ver si allí había más emoción.

Baravalle fue el primero en notarlo y no dudó en quejarse: abriendo los brazos y levantandose de la silla pidió por favor que vuelvan a la cancha.

Pons, por el otro lado, no salió de su particular personaje y le preguntó a los televidentes “Hola, ¿Cómo les va?”.

El momento se hizo viral y recorrió las redes sociales rápidamente.

