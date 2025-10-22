Poncharon la cabina de relatores en medio de un partido de Champions League y hubo enojo

La goleada por 5-1 del Liverpool sobre el Frankfurt en la UEFAChampions League estuvo llena de momentos espectaculares pero el que se llevó todas las luces terminó siendo el más inesperado: la cabina de relatores quedó al descubierto en plena transmisión.
Como todos los miércoles, Manuel “Bambino” Pons y Jorge Baravalle estaban relatando un encuentro de Champions League y por un breve lapso fueron protagonistas tanto en el audio como en lo visual.
En el comienzo del segundo tiempo, el equipo inglés ya ganaba 3-1 contra los alemanes y pareciera que el director de cámaras se aburrió tanto que ponchó a los periodistas para ver si allí había más emoción.
Baravalle fue el primero en notarlo y no dudó en quejarse: abriendo los brazos y levantandose de la silla pidió por favor que vuelvan a la cancha.
Pons, por el otro lado, no salió de su particular personaje y le preguntó a los televidentes “Hola, ¿Cómo les va?”.
El momento se hizo viral y recorrió las redes sociales rápidamente.
