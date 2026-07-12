Marc Márquez volvió a demostrar por qué Sachsenring es uno de los circuitos más especiales de su carrera. El piloto del Ducati Lenovo Team dominó de principio a fin el Gran Premio de Alemania y consiguió su décima victoria en MotoGP sobre el trazado germano, un resultado que no solo le permitió alcanzar un nuevo récord, sino también meterse de lleno otra vez en la pelea por el campeonato.
Márquez ganó en Sachsenring y dejó el Mundial de MotoGP más abierto que nunca
El 93 completó un fin de semana perfecto en Alemania con la pole position, el triunfo en la Sprint y la victoria del domingo. Ahora quedó a solo 18 puntos del líder Jorge Martín antes del receso de verano. Ai Ogura volvió a subir al podio y se convirtió en el nuevo escolta del campeonato.
El vigente campeón del mundo cerró un fin de semana ideal al quedarse con la pole position, la carrera Sprint y el Gran Premio, sumando el máximo de 37 puntos posibles. La victoria número 102 de su trayectoria deportiva cobra todavía mayor dimensión si se observa el contexto: hace apenas un mes y medio, tras el Gran Premio de Italia en Mugello, Márquez estaba a 102 puntos del entonces líder del campeonato y prácticamente descartaba sus posibilidades de defender el título.
Sin embargo, una combinación de grandes actuaciones del español y los contratiempos sufridos por varios de sus rivales modificó por completo el panorama. Después de once fechas, Márquez escaló hasta el tercer puesto del campeonato y quedó a solo 18 unidades del líder Jorge Martín.
El piloto de Aprilia logró limitar los daños en Alemania. Finalizó quinto tras una intensa lucha con Francesco Bagnaia durante las últimas vueltas y llegará al receso de verano europeo como líder del Mundial con 208 puntos, apenas 14 más que Ai Ogura y 18 sobre Márquez.
Precisamente el japonés fue otra de las grandes figuras del fin de semana. El piloto del Trackhouse Racing volvió a exhibir un ritmo sobresaliente, terminó segundo y sumó su tercer podio consecutivo de los domingos, una racha que lo llevó al segundo lugar del campeonato y confirmó el gran momento del equipo satélite de Aprilia.
La escudería estadounidense también celebró el tercer puesto de Raúl Fernández, completando un doble podio por segunda competencia consecutiva, un resultado que además la acerca a Aprilia en el campeonato de equipos.
La carrera comenzó a definirse muy temprano. Márquez defendió la primera posición desde la largada y rápidamente construyó una diferencia que nunca estuvo en riesgo. Detrás suyo, la prueba cambió de rumbo con dos abandonos importantes. Primero se cayó Fabio Di Giannantonio cuando peleaba por los puestos de punta, un golpe duro para sus aspiraciones en el campeonato. Poco después también abandonó Álex Márquez, quien marchaba segundo con comodidad hasta perder el control de su Ducati.
Con sus principales perseguidores fuera de carrera, Márquez administró la ventaja hasta la bandera a cuadros y confirmó una victoria que puede marcar un punto de inflexión en la temporada.
Pedro Acosta también dejó una imagen positiva al finalizar cuarto en su regreso a la actividad tras la operación por el síndrome del túnel carpiano. Detrás llegaron Jorge Martín, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Luca Marini, Enea Bastianini y Brad Binder para completar las diez primeras posiciones.
El campeonato llega así al receso con una lucha completamente renovada. Martín conserva el liderazgo con 208 puntos, seguido por Ogura con 194 y Márquez con 190. Más atrás aparecen Marco Bezzecchi con 186 y Fabio Di Giannantonio con 184, en una clasificación que promete una segunda mitad de temporada mucho más ajustada de lo que parecía hace apenas unas semanas.
La próxima cita será el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, dentro de tres semanas. Allí comenzará una nueva etapa del campeonato, con cinco pilotos separados por apenas 24 puntos y un Marc Márquez que, después de su exhibición en Sachsenring, volvió a instalarse como uno de los grandes candidatos a luchar por el título hasta el final.