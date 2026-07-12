Motociclismo

Márquez ganó en Sachsenring y dejó el Mundial de MotoGP más abierto que nunca

El 93 completó un fin de semana perfecto en Alemania con la pole position, el triunfo en la Sprint y la victoria del domingo. Ahora quedó a solo 18 puntos del líder Jorge Martín antes del receso de verano. Ai Ogura volvió a subir al podio y se convirtió en el nuevo escolta del campeonato.