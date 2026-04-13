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“Esta pausa es bienvenida”

McLaren apuesta al receso para volver a pelear arriba en Miami

La escudería británica se prepara para un receso estratégico, buscando optimizar el rendimiento del auto y aspirar a podios en las próximas competencias.

El director de la escudería también reconoció que todavía hay aspectos por corregir en el chasis, aunque se mostró confiado en una mejora progresiva en las próximas fechas. El director de la escudería también reconoció que todavía hay aspectos por corregir en el chasis, aunque se mostró confiado en una mejora progresiva en las próximas fechas.
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Andrea Stella, jefe de McLaren, aseguró que la escudería aprovechará el receso de abril para mejorar el rendimiento del auto y regresar con mayores aspiraciones en el Gran Premio de Miami.

El equipo británico tuvo un comienzo de temporada 2026 complicado. Oscar Piastri no pudo largar en Australia tras un accidente camino a la parrilla y en China ninguno de los dos autos terminó por problemas eléctricos. La mejor señal llegó en Japón, donde el australiano lideró en el arranque y finalizó segundo detrás de Kimi Antonelli.

.El equipo británico tuvo un comienzo de temporada 2026 complicado.

Frente a ese panorama, Stella consideró que la pausa en el calendario llega en un momento oportuno. Según explicó, McLaren utilizará este tiempo para fabricar nuevas piezas, avanzar en la evolución aerodinámica del auto y profundizar el trabajo junto a Mercedes en el desarrollo de la unidad de potencia.

“Esta pausa es bienvenida”, afirmó Stella, quien además remarcó que el equipo podrá recuperar tiempo desde lo técnico y lo operativo tras un inicio de año muy exigente.

.Andrea Stella es un ingeniero italiano y director deportivo de la escudería McLaren de Fórmula 1.

El director de la escudería también reconoció que todavía hay aspectos por corregir en el chasis, aunque se mostró confiado en una mejora progresiva en las próximas fechas. En ese sentido, sostuvo que McLaren espera volver en mejores condiciones para pelear por podios y victorias

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