Balance “leproso”

Newell’s tuvo otro semestre tétrico con un final apenas digno, que lo deja sin margen de error

A pesar de los cambios de dirigencia y de conducción técnica en el primer equipo, el club rosarino repitió errores de los años anteriores y se complicó aun más con el descenso. Recién en el tramo final del torneo, a partir de la llegada de Kudelka, la “Lepra” encadenó buenos resultados y obtuvo un poco de oxígeno. Se viene un largo receso, con especial atención en el mercado de pases