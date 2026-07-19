Manejó la pelota todo el tiempo

Rodri, el mejor de la final: ¿mérito propio o error argentino en dejarlo jugar libre?

Encarna a esos “5” de buen pie, pase preciso, inteligencia táctica y capacidad para estar siempre bien ubicado. Argentina no lo marcó adecuadamente. En un equipo que juega a tener la pelota, como España, había que cuidar al que más la pide y la tiene.