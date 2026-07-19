Me cuesta, mucho más en el fragor de una final perdida y con tan poco tiempo para el análisis frío, separar este partido ante España de los otros que jugó en este torneo y de la totalidad del proceso.
Rodri, el mejor de la final: ¿mérito propio o error argentino en dejarlo jugar libre?
Encarna a esos “5” de buen pie, pase preciso, inteligencia táctica y capacidad para estar siempre bien ubicado. Argentina no lo marcó adecuadamente. En un equipo que juega a tener la pelota, como España, había que cuidar al que más la pide y la tiene.
Pero un primer análisis futbolístico me lleva a decir que uno de los grandes errores fue el de haber dejado que España gobernara el partido de punta a punta. Y ahondando en ese análisis, la pregunta salta por sí misma: ¿por qué se dejó jugar tan solo al jugador que más maneja la pelota en un equipo que juega, precisamente, a manejar la pelota?
Eso fue lo que pasó con Rodri, elegido el mejor jugador de la final y el mejor del torneo. Un “5” que usa la “16” y que jugó solo. En el primer tiempo de los 90, porque recibía la pelota y la trasladaba sin que nadie lo tapara. MacAllister y Enzo Fernández (los dos de deslucido partido), lo esperaban en el campo argentino.
Y Rodri se hizo dueño y señor del partido, abriendo a los laterales, metiendo pelotas filtradas y apareciendo siempre en lugares vacíos porque no hubo una previsión; y si la hubo, el plan falló.
Siempre hemos resaltado que la identidad de este equipo se basaba en eso, en el respeto por la pelota y en manejar el partido a través de su posesión. También siempre me sentí tentado a saber qué podía pasar cuando nos encontremos con un equipo que no nos permita jugar. O que juegue al fútbol mejor que nosotros. España lo hizo y nos superó.
Jugadores de la categoría de Rodri, un “5” posicional moderno, de esos que marcan y juegan, son la descendencia de una idea futbolística que España empezó a construir a partir de Johan Cruyff y que siguió con Guardiola.
Pero el holandés (cuyo “5” y lugarteniente en la cancha era Pep Guardiola, justamente) fue el que les enseñó el camino: abandonar la idea de la tradicional “furia española” que no los había llevado a ninguna parte en cuanto a logros, para entender que para ganar algo, había que jugar al fútbol. Y en 16 años, consiguieron levantar dos veces la copa del mundo.
El mejor de todos
El jugador del Manchester City y capitán de la 'Roja' recibió el galardón de MVP del torneo mundialista disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El centrocampista ha sido titular en los ocho encuentros del Mundial, a un nivel sobresaliente y recordando al Rodri que ganó el Balón de Oro en 2024.
El madrileño ha sido el timón de la España campeona del mundo, pese a llegar al torneo con dudas sobre su rendimiento por su grave lesión de rodilla. Pero el mediocentro ha respondido con altura a la confianza del seleccionador, Luis de la Fuente, como el jugador con más pases completados y un 94% de acierto, además de ser el futbolista que más kilómetros ha recorrido en el torneo.
Además, la FIFA premió a Unai Simón como mejor portero del Mundial. El guardameta del Athletic Club solo ha encajado un tanto en ocho encuentros -récord en la historia de los Mundiales-, con un total de 14 paradas. Y puede presumir del mayor número de minutos imbatido en la historia del torneo, con 650.
Finalmente, el galardón como mejor jugador joven fue para Cubarsí. El central del FC Barcelona, de 19 años, formó pareja con Aymeric Laporte y hizo gala de su jerarquía y seguridad pese a su corta edad y a que este era su primer Mundial, como titular en los ocho partidos del torneo.
De la Fuente: "Siento orgullo”
El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, expresó su "orgullo" por haber acompañado a la generación de jugadores de 'La Roja' que este domingo se ha proclamado campeona del mundo, por segunda vez en su historia, tras derrotar por 1-0 a Argentina en la final disputada en Nueva Jersey, y que son, según él, "un ejemplo" para los jóvenes.
"Siento mucho orgullo por esta generación de futbolistas que han ido creciendo con esta idea, dando un ejemplo de grupo, de equipo, de familia, con unos grandes futbolistas, con un potencial y talento excepcional. Siento orgullo por haberles acompañado en este trayecto, es un honor", dijo en declaraciones a Televisión Española (TVE) que recoge Europa Press.
De la Fuente admitió estar "muy emocionado" después de echar la vista atrás. "Me han dicho: 'Míster, hemos ganado todo, y eso es maravilloso. Son una generación de futbolistas que son un ejemplo para los jóvenes españoles. Juntos somos más fuertes. El partido se tenía que haber decantado bastante antes, pero las grandes intervenciones de Dibu han impedido que nos pusiéramos por delante antes".
"Esto es una final de Campeonato del Mundo, pero como nos gusta sufrir estábamos preparados para todo", sentenció.
El seleccionador nacional recordó a su antecesor Vicente del Bosque, el técnico que hizo campeona del mundo a 'La Roja' en Sudáfrica 2010. "Ya sabéis la admiración que siento por Vicente y, sobre todo, estoy orgulloso de lo que significa para nuestro país. En una final cada uno tiene que utilizar sus armas".
"Ante grandes equipos es igual que estés con uno menos porque en cualquier situación de balón parado te pueden generar problemas. Pero ha pasado lo que tenía que pasar, lo que en fútbol creo que era justo y es que ganara España", concluyó.