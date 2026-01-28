Bombazo en Río Cuarto: Wanchope es refuerzo del Estudiantes de Delfino
El delantero cordobés, de extensa trayectoria, acordó su llegada como jugador libre y se convirtió en la incorporación más resonante del León del Imperio. La última temporada tuvo poco rodaje en Huracán.
Sin lugar en Huracán, Wanchope recaló en el "león del imperio".
El cierre del mercado de pases dejó un impacto fuerte en el fútbol argentino y tuvo a Estudiantes de Río Cuarto como protagonista principal. Ramón “Wanchope” Ábila resolvió su futuro y fue confirmado como nuevo refuerzo del conjunto cordobés, en una operación que rápidamente se transformó en una de las más comentadas del verano.
A los 36 años, el experimentado centrodelantero decidió regresar a su provincia natal para afrontar un nuevo desafío en una institución que atraviesa una etapa clave de su historia deportiva. La llegada de Ábila se concretó en condición de jugador libre, luego de su desvinculación de Huracán, club con el que mantuvo un fuerte vínculo emocional y futbolístico.
Estudiantes oficializó la llegada de Wanchope. Usará la "50". Foto: Prensa Estudiantes de Río IV.
El acuerdo con la dirigencia de Estudiantes de Río Cuarto establece un contrato hasta diciembre de 2026 y contempla que el atacante utilice la camiseta número 50. La oficialización se produjo el martes mientras el delantero se encontraba en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde fue homenajeado por el Globo en la previa del encuentro frente a Independiente Rivadavia.
Desde lo deportivo, la incorporación de Wanchope representa un salto de jerarquía para el plantel que conduce Iván Delfino. El entrenador espera contar con el delantero en los próximos entrenamientos y no se descarta que pueda estar a disposición en el corto plazo, en un contexto donde el equipo busca afirmarse tras un inicio irregular en el Torneo Apertura.
La experiencia y el peso específico del cordobés aparecen como elementos centrales para un grupo que combina futbolistas jóvenes con refuerzos de recorrido. Ábila construyó una carrera extensa y diversa, con pasos por Instituto, Huracán, Boca Juniors, Colón, Barracas Central y experiencias en el exterior, tanto en Brasil con Cruzeiro como en la MLS con Minnesota United y D.C. United.
Su último ciclo en Huracán estuvo marcado por la falta de continuidad, ya que sumó pocos minutos y no logró consolidarse como titular. Sin embargo, su historial goleador y su carácter competitivo siguen siendo atributos valorados dentro del ambiente.
Para Estudiantes de Río Cuarto, esta contratación simboliza mucho más que un refuerzo puntual. La institución viene realizando un mercado de pases muy activo, con más de una decena de incorporaciones en todas las líneas, y la llegada de Wanchope aparece como la apuesta más fuerte para potenciar el ataque.
En una temporada exigente, el club busca consolidarse, ser competitivo y apoyarse en figuras de peso que acompañen el crecimiento del proyecto.
Vélez alcanzó un acuerdo verbal para el regreso de Imanol Machuca, quien se sumará al club a préstamo sin cargo y con opción de compra. Este regreso toma mayor relevancia por el contexto reciente que atravesó Machuca fuera del fútbol argentino.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor de Machuca -junto con Facundo Garcés y Rodrigo Holgado- y dejó sin efecto las sanciones disciplinarias que les había impuesto la FIFA, habilitándolos para volver a jugar de manera formal con efecto inmediato.
Vuelve. El ex Unión será refuerzo del equipo de Liniers.
Las sanciones habían sido emitidas por la FIFA tras acusaciones relacionadas con presunta falsificación de documentación para poder representar a la Selección de Malasia, un proceso que derivó en una suspensión de un año que afectó la carrera de los futbolistas y detuvo sus actividades profesionales.
La decisión del TAS no solo devuelve la posibilidad de competir a Machuca, sino que también despeja su situación contractual y deportiva, allanando el camino para que su paso por Vélez pueda concretarse sin contratiempos. Así, con el aval legal resuelto y el acuerdo con Vélez prácticamente listo, Machuca se encamina para sumarse al plantel de Guillermo Barros Schelotto.