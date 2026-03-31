De acuerdo con el último informe elaborado por el Centro de Investigación del Ciclo Económico (CICEc), organismo conformado por las Bolsas de Comercio de Santa Fe y de Rosario, la actividad económica nacional presentó en febrero de 2026 una variación mensual positiva del 0,3%
La economía nacional creció en febrero impulsada por un nuevo récord agrícola
El Índice Coincidente de Actividad Económica (ICA-ARG) acumula tres meses consecutivos de recuperación “heterogénea”; la comparación interanual fue de -1%. El empleo registrado y el consumo minorista continúan en terreno negativo.
Esta cifra marca el tercer incremento consecutivo en el nivel general, consolidando una tendencia de recuperación tras los periodos de inestabilidad del año anterior
Pese a esta mejora mensual, la comparación interanual respecto a febrero de 2025 arrojó una caída del 1,0%, dado que la base de comparación del año pasado se encuentra entre los valores más altos registrados recientemente.
El campo: motor y récord histórico
El sector agrícola continúa siendo el principal sostén del repunte económico. Según el reporte, el avance mensual de labores agrícolas creció un 1,7% en febrero, superando el máximo histórico alcanzado apenas el mes anterior
Este desempeño se explica por una cosecha de girasol que se estima como la mayor de este siglo y el inicio de la recolección de maíz con volúmenes históricos.
En términos interanuales, el sector se posicionó un 28,2% por encima de los niveles de febrero de 2025, siendo el único componente del índice que muestra cifras positivas en la comparación anual
Disparidad en la industria y el consumo
El informe de las entidades bursátiles destaca una marcada heterogeneidad en el resto de los sectores:
Industria: Registró su tercer mes de recuperación con un alza mensual del 0,5%, aunque todavía se sitúa un 3,1% por debajo del año pasado
Bienes durables: La estabilidad del mercado cambiario y la baja en las tasas de interés dinamizaron el patentamiento de vehículos (+3,0%) y la venta de electrodomésticos
Consumo masivo: En contraste, las ventas minoristas cayeron un 0,5% mensual y sufren una fuerte contracción interanual del 8,3%, afectando principalmente a supermercados y centros de compra
Construcción: Tras un breve respiro, volvió a contraerse un 0,3%, manteniendo un comportamiento intermitente desde mediados de 2025
Alerta por el mercado laboral y la recaudación
Uno de los puntos más críticos del reporte es la situación del empleo. Se estima que el número de asalariados privados registrados cayó un 0,04% en febrero
En perspectiva anual, esto representa una pérdida de aproximadamente 100.000 puestos de trabajo formales (-1,6% interanual)
Por su parte, la recaudación nacional total tuvo una leve mejora del 0,1% mensual, aunque sigue muy deprimida respecto a sus picos históricos, con una baja interanual del 8,0%
Perspectivas y factores externos
Mirando hacia adelante, el Índice Líder de Actividad (ILA-ARG), que anticipa cambios en el ciclo económico, también creció un 0,3% en febrero. No obstante, el CICEc advierte sobre nuevos focos de incertidumbre derivados del conflicto en Medio Oriente.
Si bien una escalada bélica podría favorecer el ingreso de divisas por el aumento del precio de las exportaciones, también conlleva riesgos significativos como el encarecimiento de la energía, mayores presiones inflacionarias globales y una posible desaceleración del crecimiento mundial.