Desde el campo se suman dólares con más productividad

Las exportaciones agroindustriales crecieron más en volumen que por precio en lo que va del año

En cinco meses del año, la facturación creció 17,5% pero las cantidades vendidas al exterior lo hicieron 18,4%. En 52 sectores agroindustriales, la productividad prevalece incluso cuando los precios internacionales no acompañan.