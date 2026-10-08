La economía argentina busca estabilidad

“No hay vuelta atrás porque no hay nada para ir a buscar”

“El principal detractor de la competitividad argentina es la inestabilidad”. El economista Esteban Domecq repasó las economías de Australia y Canadá que, desde exportaciones primarias que les procuraron dólares, desarrollaron empleos en áreas como la de servicios. Planteó los casos para compararlos con lo que Argentina tiene… y lo que le falta.