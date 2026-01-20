A pesar de los ajustes desde el 2024

Tanto nación como provincias siguen con gastos muy por encima de los que ejecutaban en 2005

El presidente busca bajar más impuestos, los gobernadores reclaman deudas impagas y asumen costos de infraestructura. La disputa fiscal compite con la demanda del sector privado para que una menor carga fiscal mejore la productividad.