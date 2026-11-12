Las mejoras en lectura conviven con dificultades que se arrastran a lo largo de la escolaridad. En Santa Fe, los chicos de segundo grado leen más palabras por minuto que hace un año y los de sexto recuperaron terreno en Lengua. Sin embargo, un tercio de los estudiantes de segundo permanece en el nivel crítico de fluidez lectora, casi la mitad de los de sexto no alcanza los niveles esperados en Matemática y, en el último año de secundaria, esa proporción llega a ocho de cada diez.
Educación: repuntó la lectura, pero persisten las fallas en Matemática y crece el ausentismo
Un reciente informe de Argentinos por la Educación muestra que aunque mejoraron los desempeños en Lengua, Matemática continúa por debajo de los niveles de hace una década. Además, se elevaron las faltas a clase.
El contraste surge de Aprendizajes y asistencia, una mirada por provincia, un nuevo informe de Argentinos por la Educación, elaborado por Federico del Carpio, Martín Nistal y Lucía Vallejo. El trabajo reúne para las 24 jurisdicciones datos de las pruebas Aprender, evaluaciones provinciales de alfabetización y declaraciones de los estudiantes sobre sus inasistencias.
El estudio integra mediciones realizadas en distintos años y permite observar los desafíos educativos desde los primeros aprendizajes hasta el final de la secundaria, con avances recientes que todavía no alcanzan para revertir problemas de larga duración.
Mejora en la fluidez lectora
La evaluación provincial de lectura, realizada en octubre de 2025 a estudiantes de segundo grado en el marco del Plan Raíz, registró una mejora respecto de 2024. El promedio de palabras leídas correctamente por minuto subió de 43,2 a 50,3, y crecieron los grupos clasificados como lectores intermedios y fluidos.
El informe precisa, sin embargo, que solo el 31,8% alcanzó el perfil lector esperado: 24,77% se ubicó en el nivel intermedio y 7,03% en el fluido. Otro 34,77% permaneció en transición y el 33,4% en situación crítica, integrado por principiantes con grandes dificultades y prelectores.
Entre los avances, el porcentaje de prelectores descendió del 7,5% al 5,78%, mientras que los lectores fluidos aumentaron del 4,74% al 7,03%. Se trata de resultados presentados por el Ministerio de Educación de Santa Fe en junio pasado, que ahora forman parte de la comparación nacional.
La otra referencia para el primer ciclo es Aprender Alfabetización 2024, una prueba nacional muestral aplicada en tercer grado. Allí, el 15,9% de los estudiantes santafesinos quedó por debajo del nivel 2, que implica dificultades para comprender textos simples, frente al 11,6% del promedio nacional. En el extremo opuesto, el 41,4% alcanzó los dos niveles superiores de lectura, por debajo del 45,1% del país.
Son instrumentos distintos: el examen provincial registra la fluidez al leer en voz alta y Aprender releva comprensión lectora. Pero ambos muestran las dificultades que persisten antes de que los estudiantes avancen hacia contenidos escolares más complejos.
Dificultad con matemática
En sexto grado, la prueba Aprender 2025 dejó una mejora marcada en Lengua. El 76% de los alumnos de Santa Fe alcanzó niveles satisfactorios o avanzados, once puntos porcentuales más que en 2023, cuando había registrado 65%. La provincia se ubicó prácticamente en línea con el promedio nacional, del 77%.
En Matemática también hubo recuperación: el porcentaje de desempeños satisfactorios o avanzados pasó de alrededor del 50% en 2023 al 54% en 2025. Sin embargo, la comparación histórica revela una situación diferente. En 2016 alcanzaba ese nivel el 62% de los estudiantes, ocho puntos más que en la última medición. El resultado santafesino actual también quedó apenas por debajo del promedio nacional, del 55%.
Mientras Lengua consiguió superar sus registros de 2016, Matemática continúa lejos de los niveles de hace una década. El avance de cuatro puntos en la última prueba no alcanza para compensar el retroceso acumulado.
Las pruebas de sexto grado permiten una comparación común entre las provincias, aunque en Santa Fe ese curso no marca el final de la primaria: el nivel tiene siete grados.
Otro indicador elaborado por Argentinos por la Educación ayuda a dimensionar la diferencia entre permanecer en la escuela y aprender. En la cohorte santafesina que comenzó primer grado en 2020, 96 de cada 100 alumnos llegaron a sexto sin repetir ni abandonar, pero solo 50 lo hicieron con aprendizajes satisfactorios o avanzados en Lengua y Matemática a la vez.
Al llegar al último año de la secundaria, los indicadores muestran un escenario más exigente. En Aprender 2024, el 57% de los estudiantes santafesinos obtuvo desempeños satisfactorios o avanzados en Lengua, igual que el promedio nacional. En 2019 esa proporción había sido del 64%, antes de caer al 56% en 2022.
En Matemática, apenas el 20% alcanzó los niveles esperados. Aunque ese resultado quedó dos puntos por encima del promedio nacional y mostró una recuperación respecto del 18% de 2022, el retroceso de largo plazo es considerable: en 2016 había llegado al 34%. En ocho años, la proporción de alumnos con aprendizajes suficientes cayó catorce puntos porcentuales.
Inasistencias y brecha socioeconómica
A ese panorama se suma la asistencia. Según las respuestas de los propios estudiantes al cuestionario de Aprender, el 45% de quienes cursaban el último año de secundaria en Santa Fe declaró haber acumulado quince o más inasistencias en 2024. En 2022 la proporción había sido del 34%: once puntos menos.
Se trata de faltas declaradas por los alumnos, no de registros administrativos ni de ausentismo docente. El informe no establece que esas ausencias sean la causa de los desempeños académicos, pero incorpora otra dimensión de las dificultades que atraviesan las trayectorias escolares.
También detectó diferencias socioeconómicas. En secundaria, la proporción de estudiantes con quince o más faltas fue cinco puntos mayor entre los sectores de menores recursos que entre los de mayores ingresos.
En sexto grado de primaria, la evaluación de 2023 había registrado dieciséis o más ausencias en el 15% de los alumnos del cuartil socioeconómico más bajo, frente al 9% de quienes pertenecían al más alto.