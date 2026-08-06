El Ministerio de Educación de Santa Fe convocó al concurso de ingreso a la docencia -titularización- de cargos de base y horas cátedra vacantes en los niveles de Educación Inicial y Primaria y en distintas modalidades del sistema educativo provincial. En esta oportunidad, las novedades para los aspirantes a ingresar al sistema educativo es que se exigirá haber hecho los cursos de las leyes Micaela y Yolanda -al momento de toma de posición del cargo-, y que se computarán los antecedentes de las formaciones ofrecidas por la cartera educativa.
Titularización docente: cuándo se abre el concurso para ocupar cargos y horas
Lo nuevo de esta convocatoria 2026: los antecedentes computan y los aspirantes deben acreditar los cursos de ley Micaela y Yolanda. El gremio pide que se publiquen “todas las vacantes” del proceso de traslados que se lleva adelante.
Según se informa en el sitio oficial del ministerio, la inscripción se realizará exclusivamente de manera online entre el 11 y el 20 de agosto, en el marco de la primera etapa del cronograma previsto por la Resolución Ministerial Nº 1969/2026.
La convocatoria forma parte de los compromisos asumidos en el acta paritaria docente firmada el 18 de febrero de este año y tiene como objetivo cubrir las vacantes remanentes del último movimiento de traslados que arrancó en julio.
Podrán inscribirse los docentes que reúnan las condiciones establecidas en la normativa vigente (Decreto Nº 3029/12 y sus modificatorias) y que acrediten al menos dos años de antigüedad en la docencia al 30 de junio de 2026 como suplentes o interinos.
Además de los cargos de Educación Inicial, Primaria y Especial (IPE), el concurso comprende vacantes en las modalidades Hospitalaria y Domiciliaria, Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, Educación Intercultural Bilingüe y Educación en Contextos de Privación de la Libertad.
Las vacantes corresponden a los cargos remanentes del último concurso de traslados y serán ofrecidas una vez finalizadas todas las etapas del proceso de inscripción, admisión, confección de escalafones, resolución de impugnaciones y aprobación del orden de mérito definitivo previsto por la normativa.
Quedó establecido que los agentes que integran las fuerzas de seguridad no podrán titularizar cargos u horas cátedra correspondientes a Educación en Contextos de Privación de la Libertad, en cumplimiento de la normativa del Consejo Federal de Educación.
Novedad I: capacitación en leyes
Entre los requisitos fijados para asumir los cargos, el ministerio estableció que los aspirantes deberán acreditar -para la toma de posesión del cargo y/u horas- la aprobación de las capacitaciones correspondientes a la Ley Yolanda y la Ley Micaela.
La Ley Provincial N° 14.178 de Santa Fe -adhiere a la ley nacional homónima- establece la capacitación obligatoria en temática ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Rinde homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina.
En tanto, la Ley Provincial N° 13.891 de Santa Fe es la norma mediante la cual la provincia se adhiere a la normativa nacional conocida como “ley Micaela”. Establece la capacitación obligatoria en derecho, perspectiva de género y prevención de la violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado provincial. Es en nombre de la joven víctima de femicidio en abril de 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.
Novedad II: valoración de antecedentes
Cabe destacar que este será el primer concurso de ingreso que se desarrollará bajo el nuevo esquema de valoración de antecedentes implementado este año por el Ministerio de Educación.
Entre las principales modificaciones, la cartera educativa resolvió que “solo serán considerados para el puntaje los cursos de formación continua certificados por el Ministerio de Educación de Santa Fe y registrados en el Sistema de Gestión de la Formación (SGF), siempre que sean pertinentes para el nivel y la modalidad concursados”.
La novedad había sido confirmada por el ministro de Educación, José Goity, al término de la primera reunión paritaria con los gremios docentes de este segundo semestre del año. “Vamos a incorporar por primera vez en 20 años un ítem que es capacitación para el docente. ¿Qué mejor manera de reconocer al buen docente? ¿Qué mejor manera de reivindicar al docente, prestigiarlo y darle credibilidad social que reconocerle la capacitación para poder acceder al cargo de titular?", sostuvo.
Traslados en la mira del gremio
Por otra parte, el gremio de la docencia pública, Amsafe, presentó este jueves ante el Ministerio de Educación y en todas las Regionales de Educación un relevamiento de vacantes realizado por el propio sindicato. Y reclamó que “la totalidad de los cargos y horas cátedra disponibles sean ofrecidas al próximo movimiento de traslado”, cuyos escalafones provisorios están expuestos desde el 29 de julio.
El gremio exigió, además, que “se sumen las vacantes originadas por tareas diferentes definitivas” y pidió un “proceso transparente” y que “ninguna vacante quede excluida” en la conformación de la nómina definitiva, al sostener que el traslado constituye un derecho de los docentes que permite mejorar sus condiciones laborales, favorecer la organización familiar y garantizar el acceso a todas las vacantes existentes.