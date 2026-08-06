En Inicial, Primaria y modalidades

Titularización docente: cuándo se abre el concurso para ocupar cargos y horas

Lo nuevo de esta convocatoria 2026: los antecedentes computan y los aspirantes deben acreditar los cursos de ley Micaela y Yolanda. El gremio pide que se publiquen “todas las vacantes” del proceso de traslados que se lleva adelante.