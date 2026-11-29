La Universidad Católica de Santa Fe suma una nueva propuesta de divulgación: "De turno", un podcast desarrollado de manera conjunta entre la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) y la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFH). La propuesta busca acercar a la comunidad temas vinculados a la salud y la ciencia, a través de un formato dinámico, accesible y pensado para las nuevas generaciones.
De turno: un podcast de ciencia y salud para nuevas audiencias
La iniciativa reúne a las Facultades de Ciencias de la Salud, y Filosofía y Humanidades para divulgar contenidos científicos con lenguaje accesible, rigor científico y participación estudiantil.
La iniciativa surgió a partir de una idea impulsada desde la FCS, que encontró en la carrera de Ciencias de la Comunicación un socio estratégico para transformar contenidos científicos en relatos cercanos y comprensibles para públicos no especializados.
"El podcast -disponible en Spotify- nació porque observamos que es un formato muy utilizado hoy en día y que puede consumirse en cualquier momento. El principal desafío fue definir tiempos y ritmos para que sea científico pero que llegue a un público general", explicó Federico Fookes, secretario de Ciencia, Técnica y Extensión de Ciencias de la Salud.
Según detalló, "De turno" está dirigido especialmente a la comunidad universitaria y a personas interesadas en acceder a información sustentada en evidencia científica, aunque no necesariamente cuenten con formación en el ámbito sanitario.
Integran equipo de trabajo, Sebastián Del Pazo, decano de FCS; María Milagros Vigil, decana FFH, Federico Fookes junto a su par de FFH, Luciana Serovich, y los estudiantes María Sol Fabano y Agustín Passeggi.
Aprender haciendo
Uno de los rasgos distintivos del proyecto es el protagonismo estudiantil. La producción y conducción del podcast está a cargo de estudiantes de la carrera de Comunicación, quienes participan activamente en todas las etapas de realización: desde la investigación y selección de temas hasta la búsqueda de entrevistados y la conducción de cada episodio.
Agustín Passeggi, estudiante de tercer año de Comunicación, destacó que la propuesta surgió con la intención de "acercar la salud y la ciencia a un público más joven, hacer divulgación científica desde la mirada de la juventud".
Junto a María Sol Fabano, conforman el equipo responsable del ciclo. Mientras que la producción se concentra principalmente en tareas de investigación y organización, la conducción exige desarrollar habilidades vinculadas a la entrevista, la escucha activa y la comunicación oral.
"Uno se lleva algo muy gratificante porque empezás a tantear cómo es el terreno de producir un podcast", comparte Agustín al tiempo que reconoce que cada capítulo deja nuevos aprendizajes. "Vas identificando aspectos para mejorar y adquiriendo experiencia en la conducción, en qué preguntar y cuándo, en los tiempos de la entrevista y en la preparación de cada episodio", señaló Passeggi.
Para una ciudadanía informada
La elaboración interdisciplinar del podcast "De turno" resultó ser una experiencia altamente formativa para los estudiantes de Comunicación, y a su vez una proyección hacia la comunidad, ofreciendo a las audiencias información confiable que favorezca hábitos de salud responsables.
Los primeros episodios abordaron cuestiones de interés cotidiano, entre ellas la automedicación, el cuidado de la visión y la audición, y temas relacionados con la neurología. Actualmente trabajan en la producción del cuarto episodio, vinculado a medicamentos para la reducción de peso.
La decana de Filosofía y Humanidades, María Milagros Vigil, señaló que "De turno aporta a la comunidad información de calidad, segura y confiable que proviene de la academia y de profesionales destacados en su área de conocimiento: sin IA, sin influencers, sin datos falsos, sobre temas de salud que nos preocupan a todos y que son fundamentales para cuidarnos y prevenir enfermedades".
Para Passeggi, la divulgación científica resulta fundamental en un contexto donde circula gran cantidad de información sobre salud. "Es muy necesaria, pero debe hacerse con el debido cuidado, porque son temas sensibles. Por eso creo que es fundamental que sea un trabajo interfacultades", destacó, resaltando el aporte de la mirada especializada de los profesionales de Ciencias de la Salud para asegurar la calidad de los contenidos.
"La buena información nos permite tomar mejores decisiones. De eso se trata este podcast: de conocer cómo funcionamos, a qué riesgos nos enfrentamos y cómo podemos cuidarnos mejor. Y todo narrado de forma cercana, entendible y muy entretenida", reforzó Vigil.