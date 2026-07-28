Informe de la UBA

Los triple “Ni”: no estudian, no trabajan y ahora tampoco buscan trabajo

El estudio alerta sobre un núcleo crítico que quedó fuera del sistema educativo y laboral, sin perspectivas de búsqueda activa. Un tercio de la población juvenil no trabaja ni estudia. Y un porcentaje elevado tampoco busca trabajo. Impacto en la salud mental, y qué piensan de la educación.