La Facultad Regional Santa Fe de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) transita la última semana de inscripción al Curso Anticipado Presencial del Seminario Universitario de Ingreso 2027, una propuesta destinada a quienes proyectan iniciar alguna de las carreras de ingeniería que ofrece la casa de estudios.
Últimos días para anotarse al curso anticipado de ingreso 2027 de la UTN Santa Fe
Se cursará de forma presencial entre agosto y noviembre y está destinado a quienes deseen ingresar a cualquiera de las 5 carreras de ingeniería que dicta la institución. Hay tiempo hasta el 29 de julio para anotarse.
La inscripción se realiza de manera online, a través de un formulario disponible en la página web de la facultad (www.frsf.utn.edu.ar), y permanecerá habilitada hasta el miércoles 29 de julio.
Las clases comenzarán el sábado 1 de agosto y se extenderán hasta el 28 de noviembre, con encuentros presenciales todos los sábados, de 8 a 13, tanto en la sede de la UTN Santa Fe, ubicada en Lavaisse y avenida Costanera, como en la Extensión Áulica de la ciudad de Gálvez.
La secretaria Académica de la Facultad Regional Santa Fe, Gabriela Álvarez, explicó que el seminario "es de carácter obligatorio y tiene como objetivo nivelar conocimientos para el cursado de cualquiera de las ingenierías". Además, precisó que está integrado por las asignaturas Introducción a la Universidad, Matemática y Física.
Álvarez indicó que el curso está dirigido a quienes aspiran a ingresar a cualquiera de las cinco ingenierías que dicta la facultad. "El curso anticipado del ingreso se dicta para todas las carreras de ingeniería que tenemos: Ingeniería Civil, Ingeniería en Energía Eléctrica, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas de Información e Ingeniería Mecánica", señaló.
Más alternativas a lo largo del año
La funcionaria también remarcó que quienes no puedan participar de esta primera instancia contarán con otras alternativas a lo largo del proceso de admisión.
"Los aspirantes tienen cuatro instancias para realizar el Seminario Universitario de Ingreso. Además del curso anticipado presencial, habrá una modalidad virtual que se habilitará en septiembre y dura dos meses, una instancia de exámenes libres y, finalmente, el curso intensivo que se desarrolla en febrero", detalló.
De esta manera, la UTN busca ofrecer distintas opciones para que los futuros estudiantes puedan cumplir con el requisito de ingreso y prepararse académicamente antes del inicio de las carreras de ingeniería.
La atención presencial se realiza de lunes a viernes, de 10 a 19 horas, en la Oficina de Ingreso situada en Lavaisse 610, Santa Fe. Tel: (0342) 4601579 Int. 1405.