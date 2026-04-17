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¿Por qué el 17 de abril es el Día Mundial del Malbec?: la historia de cepa insignia argentina

La fecha recuerda el impulso de Domingo Faustino Sarmiento para profesionalizar la industria vitivinícola nacional, transformando una cepa francesa en el estandarte que hoy representa el 78% del territorio con viñedos en el país.

Aunque el Malbec tiene sus raíces en el sudoeste de Francia, fue en el suelo argentino donde encontró su verdadera identidad. Aunque el Malbec tiene sus raíces en el sudoeste de Francia, fue en el suelo argentino donde encontró su verdadera identidad.
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Cada 17 de abril, el calendario rinde homenaje al Malbec, el embajador indiscutido de la vitivinicultura argentina. Esta, no es una fecha elegida al azar por el calendario gastronómico. Representa un hito histórico que cambió para siempre el perfil productivo de la Argentina.

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En un día como hoy, pero de 1853, se presentó ante la Legislatura Provincial de Mendoza el proyecto para crear la Quinta Normal y una Escuela de Agricultura. Aquella apuesta transformó una cepa de origen francés en el estandarte nacional que hoy domina el 78% de la superficie de viñedos en el país, consolidando a la Argentina como el principal referente mundial del varietal.

Detrás de ese movimiento estaba la visión de Domingo Faustino Sarmiento y el conocimiento del agrónomo francés Michel Aimé Pouget, quienes trajeron desde Europa las primeras estacas de lo que entonces se conocía como "la uva negra de Cahors".

El Malbec es una variedad de uva de origen francésCada 17 de abril, el calendario rinde homenaje al Malbec, el embajador indiscutido de la vitivinicultura argentina.

El origen de un ícono nacional

Aunque el Malbec tiene sus raíces en el sudoeste de Francia, fue en el suelo argentino donde encontró su verdadera identidad. Mientras que en Europa la cepa sufría por las plagas de filoxera y las heladas devastadoras del siglo XIX y XX, en los valles andinos la planta prosperó con una calidad y una diversidad de matices que sorprendió a los propios expertos europeos.

A lo largo de las décadas, la Argentina no solo adoptó el Malbec, sino que lo perfeccionó. Durante los años 90, la industria dio un salto de calidad definitivo, posicionando a este varietal como el líder indiscutido de las exportaciones. Hoy, con más de 47.000 hectáreas plantadas en 18 provincias, el Malbec es un fenómeno federal que abarca desde los viñedos de altura en el Norte hasta las regiones emergentes de la Patagonia y, por supuesto, el corazón de Cuyo.

El Malbec sigue consolidándose como la variedad más exportadaEn los valles andinos la planta prosperó con una calidad y una diversidad de matices que sorprendió a los propios expertos europeos.

De la fruta a la mineralidad: las nuevas tendencias

La noticia hoy no es solo el crecimiento en cantidad, sino la evolución en el estilo. Según expertos del sector, el Malbec argentino está atravesando un proceso de "zonificación". Ya no se habla de un solo Malbec, sino de las particularidades que le otorga cada suelo.

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En los últimos años, la tendencia se alejó de los vinos con excesiva madera y sobremaduración frutal para buscar expresiones más austeras y minerales. En regiones como el Valle de Uco, los suelos pedregosos y calcáreos están entregando etiquetas donde la textura y la frescura son las protagonistas, ganando los máximos puntajes en los rankings internacionales más exigentes.

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Un brindis por el futuro

A quince años del inicio del "boom" que lo colocó en las cartas de los mejores restaurantes del mundo, el Malbec sigue siendo el motor de la industria vitivinícola argentina. Representa no solo una fuente de divisas por exportaciones, sino un símbolo de resiliencia y adaptación cultural.

Cada botella descorchada hoy, en cualquier rincón del planeta, lleva consigo una parte de la historia que comenzó con aquel proyecto educativo en la Mendoza del siglo XIX.

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