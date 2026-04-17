Efemérides

¿Por qué el 17 de abril es el Día Mundial del Malbec?: la historia de cepa insignia argentina

La fecha recuerda el impulso de Domingo Faustino Sarmiento para profesionalizar la industria vitivinícola nacional, transformando una cepa francesa en el estandarte que hoy representa el 78% del territorio con viñedos en el país.