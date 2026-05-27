El nacimiento de una bebé de 6,5 kilos en Santiago del Estero generó sorpresa entre médicos, enfermeros y pacientes de un hospital público de la provincia.
Nació una bebé de 6,5 kilos en Santiago del Estero y sorprendió al personal médico
La niña nació en el Centro Integral de Salud Banda durante un embarazo considerado de riesgo. Tanto la mamá como la recién nacida evolucionan favorablemente y permanecen bajo controles médicos.
La pequeña, llamada Nazarena, llegó al mundo en el Centro Integral de Salud Banda (CIS Banda) y rápidamente se convirtió en noticia por un peso poco habitual para un recién nacido. A pesar de tratarse de un embarazo catalogado como de alto riesgo, tanto la madre como la beba se encuentran en buen estado de salud.
La madre de la niña, Yohana, es oriunda de la localidad santiagueña de Colonia Dora y cursaba la semana 38 de embarazo al momento del parto. Según relató en declaraciones difundidas por medios locales y redes sociales, los médicos ya habían advertido durante los controles prenatales que se trataba de una gestación compleja debido al tamaño de la bebé.
“Para mí fue difícil porque decían que era un parto riesgoso, pero gracias a Dios salió bien”, expresó la mujer desde el área de maternidad del hospital donde permanece internada junto a su hija.
Un nacimiento poco habitual y un embarazo controlado
El caso llamó especialmente la atención por el peso de la recién nacida. En medicina, los bebés que nacen con más de cuatro kilos suelen ser considerados casos de macrosomía fetal, una condición que puede incrementar los riesgos tanto para la madre como para el recién nacido durante el parto.
Por ese motivo, el embarazo de Yohana fue seguido de cerca por el equipo médico del CIS Banda. Los profesionales realizaron controles específicos para evaluar el crecimiento de la bebé y planificar el procedimiento de parto de la manera más segura posible.
Finalmente, pese a la complejidad que representaba el tamaño de la niña, el nacimiento se desarrolló sin complicaciones mayores y ambas evolucionan favorablemente. “La bebé está perfectamente”, aseguró la madre luego del parto.
Las imágenes de Nazarena junto a su mamá comenzaron rápidamente a circular en redes sociales y generaron miles de comentarios y reacciones. Muchos usuarios se mostraron sorprendidos por el peso de la recién nacida y empezaron a llamarla la “superbebé santiagueña”.
En el hospital, el nacimiento también alteró la rutina habitual. Profesionales y pacientes siguieron de cerca la evolución de la niña y destacaron el trabajo realizado por el equipo médico para garantizar un parto seguro.
El caso de Nazarena no es completamente aislado en la provincia. En años anteriores ya se habían registrado nacimientos de bebés con pesos superiores al promedio en distintos hospitales santiagueños, aunque el de esta semana volvió a generar impacto por sus dimensiones.
Qué es la macrosomía fetal y por qué requiere seguimiento
La macrosomía fetal es el término médico utilizado para describir a los bebés que nacen con un peso considerablemente superior al promedio. Aunque no existe una única causa, los especialistas señalan que puede estar asociada a factores genéticos, antecedentes familiares, diabetes gestacional o determinadas condiciones metabólicas de la madre.
En estos casos, el seguimiento prenatal resulta clave para detectar posibles riesgos y definir la mejor estrategia para el parto. Entre las complicaciones que pueden aparecer se encuentran dificultades durante el nacimiento, lesiones obstétricas o problemas respiratorios en el recién nacido.
Sin embargo, los médicos remarcan que cada caso debe analizarse de manera individual y que un adecuado control médico permite reducir significativamente los riesgos.
En el caso de Nazarena, la madre contó además que sus otros hijos también nacieron con pesos superiores al promedio. Según explicó, su primera hija pesó 3,8 kilos y el segundo bebé llegó a los 4 kilos.
La noticia trascendió rápidamente las fronteras de Santiago del Estero y comenzó a replicarse en distintos medios nacionales. En plataformas como TikTok y Facebook se difundieron videos e imágenes de la recién nacida mientras descansaba junto a su mamá en la sala de maternidad.