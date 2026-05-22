Caminar de noche por ciertas calles de Dinamarca puede generar, al menos al principio, una sensación extraña. No se trata de un efecto visual para una película de suspenso ni de una campaña publicitaria extravagante. La tradicional luz LED blanca y fría que domina las urbes modernas fue reemplazada por un resplandor rojo, intenso y casi cinematográfico. Lejos de ser una decisión estética, la iniciativa esconde un profundo y urgente propósito ambiental que ya despierta el interés de urbanistas en todo el mundo.
La "ciudad roja" de Dinamarca: el llamativo motivo por el que cambiaron el alumbrado público
El cambio en la iluminación pública busca mitigar el impacto ambiental y abrir el debate sobre la contaminación lumínica en ciudades modernas.
El proyecto piloto se desarrolla en Gladsaxe, una localidad residencial ubicada en las afueras de Copenhague. Allí, las autoridades intervinieron un tramo de unos 700 metros de la avenida Frederiksborgvej, adyacente a una densa zona arbolada y a la concurrida ciclovía Farumruten. El objetivo es directo: mitigar el impacto de la contaminación lumínica en la biodiversidad local sin comprometer la transitabilidad ni la seguridad de los vehículos, ciclistas y peatones que circulan a diario.
Un escudo protector para la fauna nocturna
La razón principal de este viraje en la infraestructura urbana tiene alas y hábitos nocturnos. En el sector intervenido se detectó una importante actividad de hasta siete especies distintas de murciélagos. Si bien ninguna de ellas se encuentra catalogada bajo amenaza de extinción inminente, algunas muestran una sensibilidad extrema a las fuentes de luz artificial de las rutas y calles.
Para estos pequeños mamíferos, las luces blancas potentes actúan como una barrera invisible o un "muro de luz". Estudios científicos señalan que la claridad artificial interfiere de manera drástica en su capacidad para orientarse, altera sus patrones de reproducción y reduce sus áreas de alimentación. Además, las luminarias LED tradicionales atraen a una gran cantidad de insectos, lo que altera el comportamiento natural de toda la cadena biológica.
Al implementar lámparas rojas —cuya longitud de onda es más larga y menos invasiva—, el entorno nocturno se mantiene mucho más cercano a su estado natural, permitiendo que la fauna se desplace y cace sin perturbaciones.
El delicado equilibrio entre seguridad y ecología
Como suele ocurrir con las transformaciones urbanas, el proyecto no está exento de debates. Una de las mayores preocupaciones radica en cómo afecta este cambio a la visibilidad humana y a la seguridad vial. De momento, los diseñadores de iluminación del proyecto explicaron que el color rojo funciona no solo como una herramienta de preservación, sino también como una señal de advertencia para los propios transeúntes, indicando que se está atravesando un espacio natural protegido.
La respuesta de las autoridades danesas viene siendo cauta y estratégica: la luz roja no pretende aplicarse de forma masiva en todo el trazado urbano, sino convivir con los sistemas tradicionales, reservando la tecnología cálida para los sectores linderos a áreas verdes y manteniendo la luz blanca en los cruces de alto tráfico peatonal y vehicular.
Hacia un nuevo paradigma urbano
La experiencia de Gladsaxe abrió una discusión global sobre qué es lo que "anula" la luz cuando se iluminan las ciudades y puso sobre la mesa un problema que la mayoría de las metrópolis modernas aún ignoran. La contaminación lumínica no solo afecta a los animales, sino que en los seres humanos altera el reloj biológico y desregula los ciclos de sueño.
Con este cambio de enfoque, Dinamarca vuelve a picar en punta ensayando soluciones reales para un urbanismo sostenible. El modelo demuestra que es posible redefinir la convivencia entre el desarrollo de las ciudades y el cuidado de los ecosistemas, iluminando el camino hacia un futuro donde el progreso no implique, necesariamente, apagar la naturaleza.