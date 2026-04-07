Dormir bien no es solo una cuestión de descanso, sino un pilar fundamental para la salud física y mental. Diversos especialistas coinciden en que la calidad del sueño influye directamente en el rendimiento diario, el estado de ánimo y la prevención de enfermedades.
Claves para dormir mejor: hábitos simples que ayudan a mejorar el descanso y la salud
Mantener rutinas, cuidar la alimentación y reducir el uso de pantallas son algunas de las recomendaciones para lograr un sueño reparador y prevenir problemas de salud.
En ese contexto, adoptar hábitos saludables aparece como la herramienta más efectiva para mejorar el descanso de manera sostenida.
Hábitos diarios
Uno de los principales factores para dormir mejor es la regularidad. Mantener horarios fijos para acostarse y levantarse ayuda a sincronizar el reloj biológico, lo que facilita conciliar el sueño y sostenerlo durante la noche. Los adultos, en general, necesitan entre siete y ocho horas de descanso para un funcionamiento adecuado.
La constancia también se extiende a otros aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, respetar horarios en las comidas y evitar cenas abundantes o muy cercanas al momento de dormir contribuye a mejorar la calidad del sueño. La digestión activa puede interferir con el descanso, por lo que se recomienda optar por alimentos livianos y dejar pasar un tiempo prudencial antes de acostarse.
Además, los especialistas advierten sobre el consumo de sustancias estimulantes. La cafeína, el alcohol y la nicotina pueden alterar los ciclos de sueño, especialmente si se consumen durante la tarde o la noche. Reducir o evitar estos productos en las horas previas al descanso es una de las recomendaciones más repetidas.
Otro aspecto relevante es la actividad diaria. Mantenerse activo durante el día favorece un descanso más profundo por la noche, mientras que las siestas prolongadas o fuera de horario pueden dificultar el sueño nocturno. En este sentido, se aconseja que las siestas, en caso de ser necesarias, no superen los 30 minutos y se realicen antes de la tarde.
En conjunto, estos hábitos forman parte de lo que se conoce como “higiene del sueño”, un conjunto de prácticas que buscan mejorar el descanso a largo plazo y que constituyen la base de cualquier estrategia para dormir mejor.
Factores claves para un buen descanso
Además de los hábitos diarios, el entorno en el que se duerme cumple un rol importante. Una pieza adecuada debe ser oscura, silenciosa y con una temperatura confortable, generalmente entre 18 y 21 grados. Estas condiciones favorecen la relajación del cuerpo y ayudan a mantener un sueño continuo.
La exposición a la luz también tiene un impacto directo. La luz natural durante el día ayuda a regular los ritmos biológicos, mientras que la luz artificial, especialmente la de las pantallas, puede interferir en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Por eso, se recomienda evitar el uso de celulares, computadoras y televisores al menos una hora antes de acostarse.
En la misma línea, los especialistas sugieren reservar la cama exclusivamente para dormir. Actividades como trabajar, estudiar o mirar series en la cama pueden generar asociaciones negativas que dificulten conciliar el sueño. Crear una rutina previa, que incluya actividades relajantes como la lectura o ejercicios de respiración, puede ayudar a preparar el cuerpo para el descanso.
La ciencia también señala que el descanso depende de la sincronización entre los hábitos cotidianos y los ritmos naturales del organismo. Ajustar las actividades diarias a los ciclos de luz y oscuridad permite mejorar la calidad del sueño de manera sostenida, más allá de soluciones rápidas o productos específicos.
Dormir mal de manera frecuente no solo genera cansancio, sino que puede aumentar el riesgo de enfermedades como problemas cardiovasculares, diabetes o trastornos del ánimo. Por eso, mejorar el descanso no debe considerarse un lujo, sino una necesidad para el bienestar general.