El mundo de las redes sociales y la moda se encuentra conmocionado tras conocerse la trágica muerte de Kauana Bilhar. La influencer y modelo brasileña de 26 años falleció luego de caer desde el balcón de un departamento ubicado en el piso 27 de un exclusivo rascacielos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.
Dubái: investigan la muerte de una influencer brasileña tras caer de un piso 27
Kauana Bilhar, una modelo oriunda de 26 años falleció tras caer desde un rascacielos. Su prometida estaba en el departamento y es investigada. El dolor de la madre ante las versiones del caso.
Debido a las extrañas circunstancias del hecho, la policía local abrió una investigación minuciosa y no descarta la hipótesis de un crimen.
Kauana, quien ganaba popularidad compartiendo sus viajes de lujo y campañas fotográficas por Europa y Medio Oriente, estaba en los Emiratos por motivos profesionales.
La triste noticia de su deceso fue confirmada inicialmente por su madre, Darla Bilhar, a través de un desgarrador posteo en redes sociales, lo que desató una inmediata repercusión en medios internacionales como O Globo, The Sun y Daily Mail.
Las hipótesis y un audio que genera dudas
Actualmente, las autoridades de Dubái mantienen abiertas todas las líneas de investigación: homicidio, femicidio y suicidio. Como primera medida, un equipo forense procedió a sellar el departamento desde donde cayó la joven con el objetivo de recolectar huellas y pruebas biológicas que ayuden a esclarecer las últimas horas de la modelo.
Un punto clave del caso radica en que su prometida, Barbara Abrantes, se encontraba dentro del inmueble al momento de la fatal caída. La policía ya le tomó declaración como testigo.
Según trascendió, Abrantes aseguró que mantenían una excelente relación y que no existían conflictos previos entre ellas. De hecho, la última publicación de Kauana en Instagram, fechada el pasado 25 de junio, mostraba las alianzas y un inmenso ramo de rosas para celebrar su reciente compromiso.
Sin embargo, los investigadores pusieron el foco sobre un misterioso audio que Barbara le envió a una amiga en medio del pánico posterior a la tragedia.
En la grabación, la joven pedía ayuda desesperada, pero un detalle llamó la atención de los peritos: en un momento del mensaje, afirmó que "sus padres no podían enterarse de lo que había sucedido". Tras el incidente, la cuenta de Instagram de la prometida fue dada de baja.
El desgarrador descargo de la madre
Darla Bilhar, madre de la influencer, confirmó que viajará a Dubái en las próximas horas para seguir de cerca el avance de las pericias policiales y tramitar la repatriación del cuerpo hacia Brasil. "No existen palabras capaces de expresar el tamaño del vacío que dejaste", escribió en una de sus publicaciones, recordando que su hija iba a cumplir 27 años el próximo 22 de agosto.
Ante la ola de rumores, acusaciones y comentarios maliciosos que comenzaron a circular en internet sobre la vida de la modelo, Darla publicó una dura carta exigiendo respeto: "Es con el alma hecha pedazos que vengo a hablar.
Mi hija merece respeto porque ella ya no está para responder. Mientras afronto el peor dolor que puede sentir una madre, veo cómo su memoria está siendo juzgada por personas que no conocían su historia", concluyó con indignación.