Tres heridos en India tras la explosión de globos inflamables en un ascensor

Tres personas resultaron heridas después de que varios globos con gas explotaran dentro de un ascensor en un edificio residencial de Mumbai, India, generando una intensa bola de fuego en un espacio cerrado. A pesar de la violencia del estallido, los ocupantes lograron escapar y evitar una tragedia mayor.
Las imagenes
El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del ascensor. En las grabaciones se observa cómo una mujer ingresa primero con una valija, seguida por un hombre que transportaba varios globos dentro de una bolsa plástica. Segundos después, cuando otro vecino intenta subir, se produce la explosión.
La detonación provocó una intensa llamarada y una densa cortina de humo que inundó el ascensor. Los tres ocupantes salieron corriendo, con signos visibles de quemaduras, y fueron atendidos por personal médico, quienes confirmaron que se encuentran fuera de peligro.
Riesgos del gas inflamable
Tras el incidente, la policía de Mumbai inició una investigación y apuntó al vendedor de los globos como responsable. Aunque todavía no se confirmó oficialmente qué gas contenían, los investigadores sospechan que se trataba de hidrógeno, un elemento altamente inflamable, mucho más peligroso que el helio, que puede encenderse fácilmente en espacios cerrados o ante una mínima chispa.
Las autoridades locales advirtieron sobre los riesgos de usar gases inflamables en globos, especialmente en ascensores, salones o viviendas. En los últimos años, se registraron incidentes similares durante celebraciones, que resultaron en personas con quemaduras de distinta gravedad.
Expertos recomiendan evitar el uso de globos con gases inflamables en espacios reducidos y optar por opciones seguras, como helio, para evitar accidentes.