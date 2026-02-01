Estados Unidos

Un juez ordenó liberar al nene de 5 años y a su padre tras ser detenidos por el ICE en Minnesota

La Justicia federal dispuso que el gobierno de EE.UU. libere en los próximos días a Liam Conejo Ramos, de 5 años, y a su padre, detenidos tras una redada migratoria en un suburbio de Minneapolis y trasladados a Texas.