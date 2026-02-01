Un juez ordenó liberar al nene de 5 años y a su padre tras ser detenidos por el ICE en Minnesota
La Justicia federal dispuso que el gobierno de EE.UU. libere en los próximos días a Liam Conejo Ramos, de 5 años, y a su padre, detenidos tras una redada migratoria en un suburbio de Minneapolis y trasladados a Texas.
Un juez federal ordenó liberar a Liam Conejo Ramos, de 5 años, y a su padre.
Un juez federal ordenó al gobierno estadounidense liberar en los próximos días a un niño de cinco años y a su padre, detenidos por agentes migratorios en Minnesota y trasladados luego a un centro de detención familiar en Texas. La decisión se conoció este sábado, tras el operativo ocurrido el mes pasado en un suburbio de Minneapolis.
La difusión de imágenes del niño, identificado como Liam Conejo Ramos, rodeado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), generó reacciones de indignación en parte de la población. El caso también derivó en una protesta en el centro de detención y en la visita de dos legisladores demócratas de Texas.
El juez federal de distrito Fred Biery sostuvo que el caso se originó en lo que describió como una persecución vinculada a cuotas diarias de deportación, con consecuencias sobre niños. En resoluciones previas, el magistrado ya había indicado que el menor y su padre, Adrián Conejo Arias, no podían ser expulsados de Estados Unidos en el corto plazo.
El menor y Adrián Conejo Arias fueron detenidos en Minnesota y trasladados a Texas. Foto: Reuters
En su orden más reciente, Biery añadió críticas al enfoque gubernamental y citó la Declaración de Independencia como referencia histórica, al comparar medidas actuales con reclamos formulados en el pasado contra el poder británico. El fallo estableció un plazo de días para concretar la liberación.
En Minnesota, vecinos y funcionarios escolares señalaron que el niño habría sido utilizado como “cebo” para que su madre abriera la puerta del domicilio. El Departamento de Seguridad Nacional rechazó esa versión y la calificó como “mentira absoluta”; según su relato, el padre huyó y dejó al niño en un vehículo en marcha en la entrada.
El caso se conoce en medio del endurecimiento de la política migratoria y de un objetivo de 3.000 arrestos diarios mencionado por Stephen Miller, asesor de la Casa Blanca para políticas. También se difundieron denuncias sobre condiciones de detención en el centro familiar, con reportes de problemas de higiene, agua y atención médica.
El DHS negó que el niño haya sido usado como “cebo” durante el operativo. Foto: Reuters
Un informe presentado en diciembre por el ICE reconoció que unas 400 niñas y niños fueron retenidos por más tiempo que el límite recomendado de 20 días. La situación del menor y su padre quedó bajo revisión judicial y el fallo del sábado ordenó su salida del centro en Texas.
La orden judicial dispuso la liberación en los próximos días y mantiene vigente la restricción de expulsión inmediata para el niño y su padre.