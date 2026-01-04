El “Nike Tech” de Maduro se volvió furor: se dispararon búsquedas y se agotó online
El conjunto gris de Nike que Nicolás Maduro llevaba puesto cuando fue capturado por fuerzas estadounidenses se agotó en la tienda online de la marca en las últimas horas, impulsado por la viralización de imágenes y comentarios en redes. El fenómeno, reportado por medios internacionales, disparó búsquedas y reavivó el debate sobre “publicidad involuntaria” en plena crisis política.
El conjunto gris que llevaba Maduro se volvió viral tras la foto difundida por Trump. Foto: Gemini
La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, en una operación militar que sacudió a la región, también dejó un detalle inesperado: el conjunto gris que vestía se convirtió en objeto de deseo y conversación global, al ritmo de memes y capturas de pantalla.
En la foto difundida por Donald Trump y replicada por medios, Maduro aparece esposado y con la cabeza cubierta, vestido con un conjunto identificado como Nike Tech Fleece. Ese guiño de moda —accidental o no— fue el combustible perfecto para el algoritmo.
Stock agotado
El salto del interés se tradujo en compras. Artículos de tendencias y tecnología de consumo reportaron que el outfit “voló” de la web de Nike, con talles clave marcados como no disponibles tras la ola de búsquedas.
La lectura no es uniforme: en algunos mercados el set siguió apareciendo en tiendas físicas o sitios regionales, mientras la disponibilidad online osciló por país y por modelo. En otras palabras, no fue un “apagón” mundial, sino una corrida puntual empujada por el momento.
El interés por “Nike Tech Fleece” se disparó en redes y en Google, según reportes.
Efecto viral
Newsweek registró el fenómeno como un pico de interés por “Nike Tech Fleece” tras la imagen del traslado. La conversación se movió rápido: del dato duro de la captura al “¿qué está usando?”, con usuarios rastreando precio, materiales y color exacto.
En el catálogo oficial, la línea Tech aparece como una de las más buscadas dentro de la categoría de tracksuits, con precios que varían por región y rebajas activas. En horas, el conjunto pasó de prenda común a ícono de un episodio político.
Memes y marcas
Las redes le pusieron nombre al capítulo: “marketing de guerrilla”, ironizaron usuarios, mientras otros recordaron que la colección no es nueva. En el fondo, el chiste es viejo y eficaz: cuando la política entra a la imagen, la marca también paga —o cobra— sin pedirlo.
Hasta el momento, no hubo un pronunciamiento oficial de Nike sobre el tema en los reportes relevados. Y ahí está el punto: la viralidad funciona incluso sin campaña, con el mismo mecanismo que dispara una canción, una frase o un look a la cima del trending.
Un símbolo
El contraste alimentó la conversación: un líder señalado por Washington y por parte del debate global, vestido con una marca emblema del consumo occidental, en una de las fotos más difundidas del fin de semana. La escena quedó sellada como postal política… y como mercancía.