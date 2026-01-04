Tendencia global

El “Nike Tech” de Maduro se volvió furor: se dispararon búsquedas y se agotó online

El conjunto gris de Nike que Nicolás Maduro llevaba puesto cuando fue capturado por fuerzas estadounidenses se agotó en la tienda online de la marca en las últimas horas, impulsado por la viralización de imágenes y comentarios en redes. El fenómeno, reportado por medios internacionales, disparó búsquedas y reavivó el debate sobre “publicidad involuntaria” en plena crisis política.