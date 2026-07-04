El exfutbolista Claudio "El Turco" García presentó un proyecto de ley para instituir el 26 de junio como el Día de la Prevención de los Consumos Problemáticos en la Ciudad de Buenos Aires. La propuesta busca establecer obligaciones concretas para el Gobierno porteño en materia de concientización, prevención y reducción de riesgos asociados a las adicciones.
El Turco García propuso crear un día dedicado a la prevención de las adicciones
La iniciativa del exfutbolista busca que el Gobierno porteño realice campañas anuales para generar conciencia con actividades en hospitales, escuelas y espacios comunitarios.
La fecha elegida coincide con el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, impulsado por las Naciones Unidas y reconocido en Argentina mediante la Ley Nacional N.º 23.945.
Qué propone el proyecto de ley
La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo de la Ciudad deberá desarrollar cada año campañas públicas de prevención y concientización, acompañadas por acciones de comunicación masiva y actividades presenciales.
Las propuestas deberán realizarse en hospitales, centros de salud, centros de acción comunitaria y otros espacios barriales, con el objetivo de promover información basada en evidencia científica y reducir los riesgos vinculados a los consumos problemáticos.
El proyecto también plantea la necesidad de generar herramientas permanentes de seguimiento y cumplimiento, ya que, si bien existe un marco legal sobre la temática, actualmente no hay mecanismos que obliguen al Ejecutivo porteño a desarrollar este tipo de políticas de manera sostenida.
El respaldo político a la propuesta
García integra el Partido Integrar, espacio presidido por Daniel Amoroso. La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de la legisladora porteña Claudia Negri, quien impulsará el proyecto en la Legislatura.
Negri, especializada en salud pública y vicedecana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, acompaña la propuesta enfocada en fortalecer las estrategias preventivas, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.
Experiencia personal
Al presentar el proyecto, García remarcó que el consumo de drogas representa uno de los principales problemas sociales y sanitarios del país.
"El aumento del consumo de drogas y la baja en la edad de los chicos que empiezan a consumir es uno de los problemas más graves que tenemos. Me llama la atención lo poco que se habla de este tema porque estamos hablando nada más y nada menos que de la salud de nuestros hijos", expresó.
Además, recordó su propia experiencia con las adicciones y sostuvo que logró recuperarse gracias a un tratamiento. "Creo que tuve la suerte de darme cuenta a tiempo de que estaba enfermo y me pude recuperar, pero soy una excepción: la droga casi siempre termina en cárcel, hospital o cementerio", afirmó.
También insistió en la necesidad de avanzar con políticas públicas permanentes. "La prevención y la concientización salvan vidas. Acá no debería haber conflictos de intereses ni colores políticos porque la droga está en todos los barrios y en todas las clases sociales", señaló.
Los fundamentos de la iniciativa
La propuesta toma como referencia datos oficiales de la Encuesta sobre Consumos y Prácticas de Cuidado, elaborada por INDEC y Sedronar, que muestran que el alcohol continúa siendo la sustancia más consumida en Argentina, seguido por el tabaco y la marihuana. Además, advierte sobre el crecimiento registrado en el consumo de cocaína durante la última década.
El proyecto también incorpora experiencias desarrolladas en otras provincias. Entre ellas, Misiones, que institucionalizó una semana dedicada a la prevención de las adicciones, y Córdoba, donde la implementación de campañas periódicas se tradujo en un aumento de consultas para iniciar tratamientos y en un mayor acceso a recursos digitales de prevención.
Un compromiso que lleva varios años
La presentación del proyecto se enmarca en el trabajo que García desarrolla desde el año pasado junto al Partido Integrar para promover acciones de concientización a partir de su historia personal.
En ese tiempo encabezó distintas actividades abiertas al público, entre ellas una charla en la Facultad de Medicina de la UBA y encuentros con vecinos y jóvenes en el Barrio 31.
Durante esas jornadas compartió su experiencia de recuperación y destacó la importancia de la prevención. "No tuve recaídas en 18 años y soy el tipo más feliz de la vida", aseguró al recordar el camino que recorrió para superar su adicción.
Semanas más tarde volvió a insistir con el mismo mensaje al recorrer espacios comunitarios, donde afirmó que la prevención y el acompañamiento son herramientas fundamentales para enfrentar el avance del consumo problemático en todo el país.