El orgullo de los Leopardos

El trasfondo cultural detrás del broche y los trajes de la República Democrática del Congo en su regreso al Mundial

El seleccionado africano revolucionó las redes sociales tras su llegada a Estados Unidos. Con un diseño vanguardista que fusiona la alta costura y sus raíces ancestrales, rinden homenaje a la mítica generación de 1974.