Moda

Taylor Swift brilló en los Premios CMA 2026 con un vestido amarillo de Oscar de la Renta

Tras diez años de ausencia en la ceremonia, la artista estadounidense deslumbró en la alfombra roja con un diseño de Oscar de la Renta de falda globo y corte asimétrico. Además, volvió a cantar en directo en ese escenario para presentar su canción original de la película Toy Story 5.