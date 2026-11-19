Taylor Swift protagonizó uno de los momentos más destacados de la temporada en su esperado regreso a los Premios CMA 2026, celebrados este 18 de noviembre en el Bridgestone Arena de Nashville.
Taylor Swift brilló en los Premios CMA 2026 con un vestido amarillo de Oscar de la Renta
Tras diez años de ausencia en la ceremonia, la artista estadounidense deslumbró en la alfombra roja con un diseño de Oscar de la Renta de falda globo y corte asimétrico. Además, volvió a cantar en directo en ese escenario para presentar su canción original de la película Toy Story 5.
A diez años de su última aparición en la gala de la música country, la superestrella estadounidense no solo captó todas las miradas en la alfombra roja, sino que también regresó al escenario del evento para cantar en vivo por primera vez en trece años e interpretar "I Knew It, I Knew You", su canción original para la banda sonora de Toy Story 5.
De este modo, su paso por la ciudad que vio nacer su carrera articuló dos ejes que dominaron la conversación cultural: el peso de su faceta cinematográfica —con una pieza musical que figura entre las más destacadas del año— y una elección de vestuario de alto impacto que redefinió los códigos clásicos de las galas nocturnas.
El diseño de Oscar de la Renta
Para sellar su retorno a Nashville, la cantante apostó por una creación perteneciente a la colección Primavera/Verano 2027 de Oscar de la Renta, caracterizada por una construcción arquitectónica que equilibró sobriedad en el torso y dramatismo en la parte inferior.
El vestido partió de un corpiño palabra de honor (strapless) de corte limpio y ajuste estructurado que enmarcó la figura y dejó los hombros completamente despejados. A partir de la cintura, la prenda desplegó una falda asimétrica high-low confeccionada en tafeta de seda con cuerpo, trabajada con pliegues profundos y drapeados voluminosos de inspiración globo.
Mientras el frente se elevó para aportar dinamismo al caminar, la parte trasera cayó en una amplia cola sobre la alfombra. Como guiño contemporáneo y funcional, el diseño incorporó bolsillos ocultos en los laterales, un detalle que le permitió posar con naturalidad y soltura frente a los fotógrafos.
El simbolismo del color
La elección de un tono amarillo canario vibrante rompió con las paletas oscuras habituales en las ceremonias de noche, proyectando una impronta luminosa y optimista que marcó un contraste visual inmediato bajo los flashes y funcionó como un guiño estético hacia esta nueva etapa creativa.
Para sostener el protagonismo absoluto de la pieza, los complementos acompañaron desde la ligereza y el equilibrio. En los pies lució sandalias de tacón alto en tono oro champán con tiras finas cruzadas sobre el empeine y pulsera al tobillo, estilizando la silueta sin competir con la intensidad cromática del género.
En materia de joyería, optó por prescindir de collares para conservar la limpieza del escote y concentró los puntos de luz en unos pendientes largos colgantes con destellos multicolores.
El estilismo se completó con un recogido bajo suave y descontracturado acompañado por su característico flequillo desfilado (wispy bangs), junto a un maquillaje de sello clásico con delineado cat-eye negro y labios en rojo anaranjado cálido que armonizaron con el subtono solar del vestido.
Con esta combinación de alta costura y presencia escénica, Swift convirtió su vuelta a los CMA en la postal indiscutida de la velada.