Cada 10 de noviembre en Argentina se conmemora el Día de la Tradición, en homenaje al nacimiento del poeta y escritor José Rafael Hernández (1834-1886), autor de "El gaucho Martín Fierro" (1872) y "La vuelta de Martín Fierro" (1879), obras fundamentales de la literatura gauchesca y de la identidad nacional.
El gaucho, personaje de nuestra historia
La fecha recuerda las vivencias de aquellos hombres de campo que forjaron la identidad nacional y la independencia argentina. Un recorrido histórico por las costumbres, pulperías y payadas del habitante pampeano, cuyo legado social y cultural todavía perdura en nuestras raíces.
La celebración es un reconocimiento a la figura emblemática del gaucho argentino, un personaje inscripto con mayúsculas en la historia grande de nuestra patria, aunque a través del tiempo haya inspirado creaciones literarias muy disímiles.
Para tratar de pasarlo en limpio, podemos decir que los hombres que gestaron nuestra nacionalidad e independencia argentina fueron en su mayoría gauchos. ¿Y quiénes fueron los gauchos? Para decirlo de una vez, fueron los hijos de los colonizadores españoles que vivían en la ciudad de Buenos Aires y que, hastiados de la vida urbana, quisieron respirar en algún lugar de la ancha pampa.
Vivían básicamente de la hacienda cimarrona que abundaba en el lugar y carneaban para su alimentación y de la venta del cuero, además de las plumas de los ñandúes que vendían en las pulperías. Estas eran negocios de ramos generales, incluido "el boliche". La pulpería era un lugar de encuentro y propicio para "la payada".
Allí corrían el mate y la ginebra, se contaban cuentos y se recordaban leyendas, pero también se anunciaban las principales noticias y las novedades del pueblo. Como forma de transporte, el gaucho usó el caballo. Animal al que trajeron los españoles y se reprodujo libremente en las pampas y al que los gauchos domadores amansaban para su uso personal.
Como su hábitat era muy extenso y por ello peligroso, necesitaban algo para defenderse de los animales salvajes y un instrumento para las tareas rurales y de ahí que usó el cuchillo atravesado en la cintura, en la espalda. Y ese cuchillo después se transformó en un arma de pelea y de defensa.
Si vivían de la hacienda cimarrona, salvaje, no podían hacer sus casas de material estable porque el ganado cimarrón iba cambiando de lugar buscando los campos con pastos para su alimentación y por lo tanto, su casa era temporal por eso estaban hechas de barro y paja. Cuando se terminaba el ganado, el rancho se volvía tapera.
Su trabajo de tareas rurales con posterioridad se fue concentrando en estancias de gente adinerada. Esto sufrió un proceso de adaptación porque seguía vigente lo de Fierro: "Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo". La estancia mayor en la provincia de Buenos Aires era la de don Juan Manuel De Rosas con personal totalmente criollo.
El gaucho no era un personaje originario como el indígena porque como decía anteriormente, había nacido de padres españoles y educado en la ciudad. La vida en el campo fue posterior y allí podríamos decir se genera "el gaucho" como prototipo argentino. La campaña libertadora de José de San Martín fue posible por la participación de una mayoría criolla, sumados los libertos y los indígenas mendocinos.
Mientras El Libertador marchaba sobre Chile, Martín Miguel de Güemes con sus gauchos le cuidaba las espaldas. Desde Uruguay, José Gervasio Artigas también armaba sus ejércitos con gauchos orientales para una misma causa, la liberación de sus territorios de poderes extranjeros. Los gauchos fueron las mayorías que protagonizaron la gesta libertadora en estas tierras.
En determinadas épocas llegaron los inmigrantes italianos y franceses, expulsados de una Europa pobre y muy poblada que venían buscando futuro, que lo tuvieron en los diversos momentos migratorios. El principal de 1876 a 1900 cuando de fundaron colonias agrícolas. De 1900 a 1914, a falta de campos disponibles, se desempeñaron como comerciantes u obreros de la construcción.
De 1946 a 1960 venían escapando del hambre producida por la Segunda Guerra Mundial y se fueron acomodando como podían, gracias a la generosidad y hospitalidad de los argentinos. Entraron en esos tres períodos, más de dos millones de italianos, por ese motivo el 60% de los argentinos tenemos apellidos de ese origen.
La homogeneidad de civilizaciones algo diversas, tardó un tiempo pero se dio por eso se llamó "crisol de razas" y con pequeñas variantes, todos nosotros nos sentimos argentinos. En ese entonces la integración cultural fue lenta. La guitarra que era española fue el instrumento preferido de nuestros criollos y gauchos. De ahí nació el personaje del payador que aparece en el Martín Fierro en contrapunto con un negro.
Hubo un gaucho icónico que fue el que más sobresalió, Santos Vega el payador. Esto básicamente sucedió en la pampa de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos. El noroeste del país como Jujuy, Salta, Catamarca tuvieron una evolución distinta y su arquetipo básico es el coya que vivió procesos similares en geografías distintas.
Nuestro personaje de llanura verde se va integrando paulatinamente en la ciudad y le cuesta encontrar lugar porque no tenía oficio ni experiencia fuera del campo. Algunos cubrieron cargos de vigilancia, cuidadores de personas y servicios de diverso tipo. Y de esa figura mutante sale el conocido guapo que consagró Samuel Eichelbaum en "Guapo del 900".
La consagración primera de la figura gauchesca se dio en "El gaucho Martín Fierro" de Hernández, donde cuenta las penurias sufridas por ese sector social en la primera edición porque en la segunda tuvo otros personajes y otras intenciones.
"Santos Vega, el payador" lo escribió Rafael Obligado creando un gaucho romántico idealizado apegado al amor, casi intranscendente. No se tiene constancia de que haya existido realmente. También Hilario Ascasubi ayudó a fijar la figura. Incluso el teatro y el cine.
Nuestro folclore centró sus temas en torno al criollo y su vida azarosa y tuvo varios cantores de alto vuelo que se refirieron a él, el más destacado creo que fue y es Jorge Cafrune en su tema "El payador perseguido".
Hubo otros, como José Teodoro Larralde en "Herencia de un hijo gaucho"; Horacio Guaraní en "Si se calla el cantor"; Mercedes Sosa y nuestro Orlando Vera Cruz con "Pilchas Gauchas". Estaría también Jorge Luis Borges, que lo convirtió en una irrealidad mítica, con sus famosos cuchilleros.
Y termino diciendo: es importante detectar en los días que corren, dónde están los hombres y mujeres que son su herencia, los que prolongan sus penurias y alegrías y por más sangre gringa que tengamos sepamos hermanarnos.
Importa buscar nuestras raíces para saber quiénes somos, cuál es la tierra que nos pertenece, cuáles son los problemas que nos preocupan y nos hacen sangrar y así engendrar un dirigente social y político que entienda lo que es gobernar un país tan promisorio como el nuestro.