A la memoria de José Hernández y el "Martín Fierro"

El gaucho, personaje de nuestra historia

La fecha recuerda las vivencias de aquellos hombres de campo que forjaron la identidad nacional y la independencia argentina. Un recorrido histórico por las costumbres, pulperías y payadas del habitante pampeano, cuyo legado social y cultural todavía perdura en nuestras raíces.