Este es un tema muy delicado y esquivo que voy a tratar de significarlo desde sus orígenes, partiendo de los autores griegos, pasando luego por teólogos y filósofos del medioevo, para posteriormente revisar pensadores de la modernidad.
Consideraciones sobre la verdad y la mentira
Un recorrido filosófico e histórico sobre el valor de la verdad, el impacto del engaño en la sociedad actual y la necesidad de buscar consensos colectivos.
Me voy a centrar en el tema de "la verdad", sondeándola lo más posible y detenerme parcialmente en lo que llamamos "mentira" o "falsedad", es decir -básicamente- "lo que no es verdad". Y lo hago porque considero que en nuestro presente esto tiene que verse con claridad, porque es lo que ilumina u oscurece nuestro devenir histórico.
A nivel mundial, estamos sufriendo una convulsión social en varios países europeos que hasta hace poco tiempo eran modelos de convivencia democrática y hoy entraron en una etapa de protesta y lucha desmedida, sin visualizar salidas.
Todo esto es fruto de lo que se dice y no se hace, o de las promesas no cumplidas, así como de las acciones destructivas y del pragmatismo inmisericorde e improvisado por maldad o ignorancia.
De lo que yo conozco de Occidente, el primero que habló del tema fue el filósofo griego Aristóteles. Y lo que él dijo, perduró hasta nuestros días como acierto: "La verdad es la adecuación de la mente a la cosa".
"Verdad" en griego significa "quitar el velo", develar, para saber ciertamente qué es lo que captan mis sentidos. Más tarde lo consolidó Tomás de Aquino, teólogo y filósofo y por supuesto otros de la filosofía Escolástica.
Platón, posterior a Aristóteles, al que se tildó de idealista, sostuvo que la verdad estaba en un nivel fuera de lo palpable, de lo sensible. Las cosas, los "seres", las ideas, estaban en una "caverna", en un rango superior y nosotros solo veíamos las sombras de ellas. Entonces a la verdad se la percibía únicamente a través de la abstracción, a través del concepto.
Mucho más tarde Friedrich Nietzsche, filólogo y compositor alemán, desestimó las llamadas "verdades absolutas" y solo aceptó las verdades relativas. Entonces la verdad solo puede ser real en forma parcial y producto de acuerdo de los que la observan.
A esto denominó "contrato", cada cual propone lo suyo y actúa de acuerdo a lo que piensa. Cada cual observa la realidad desde su propia subjetividad y la conceptualiza. Esto tiene algún viso de verdad, pero desemboca en una multiplicidad que relativiza todo.
Ese es el motivo por el cual los humanos no terminamos de entendernos, porque cada cual piensa lo propio y niega lo ajeno. ¿Esto tiene alguna salida? Sí, si el diálogo es honesto y sincero, donde el único interés estaría en "conocer" lo justo, lo propio a la cosa o lo útil de la misma , y como concesión, tener una pizca de duda de lo que él opina, quizás así lleguen a algo.
Si dos personas o grupos políticos, por ejemplo, están totalmente seguros de lo que afirman, nadie va a ceder y menos ponerse de acuerdo. Me refiero a temas o ideas fundamentales como por ejemplo torturar o no torturar para sacar información y no a temas baladíes.
Desde otro ángulo, el evangelista Juan, en el capítulo 8 versículo 32, dice: "la verdad los hará libres". Quizás no sea de simple comprensión, pero pienso que nos libera de los miedos y las ataduras de la mentira. Nuevamente Juan, en el capítulo 14 versículo 6, dice que Jesús "es el Camino, la Verdad y la Vida".
Aquí la "verdad" deja de ser un concepto para personificarse en alguien, una persona totalmente veraz, o sea, que siempre dice la verdad. Para poder vivir en plenitud es necesario buscar siempre la verdad entre las múltiples posibilidades que nos rodean.
Si buscamos la "verdad" en cada cosa, en cada realidad y en cada momento, seremos propensos a la justicia, a la solidaridad, a la generosidad, al desinterés mezquino, al respeto por la dignidad de cada ser humano, y buscaremos su bien en el Bien Común, ya característica de los pueblos originarios.
Realidad aparte es la del que miente consuetudinariamente. Suelen padecer de una enfermedad psicológica que se llama mitomanía. El mitómano, en algunos casos es compulsivo y espurio. A diferencia de una mentira común que suele buscar evitar un castigo o conseguir algo, el mitómano, inventa historias, fantasías o anécdotas falsas solo por el impulso de hacerlo.
Muchas de sus historias lo sitúan como un héroe, una víctima o alguien con logros y capacidades extraordinarias. De ahí las insignificantes condecoraciones internacionales de chapas doradas. Con el tiempo, las personas pueden llegar a creerse sus propias mentiras y confundir la fantasía con la realidad.
Necesitan proyectar una vida o una imagen diferente porque rechazan su realidad personal. Temen su propio rechazo y utilizan el engaño para buscar la aprobación de los demás casi siempre comprados para aplaudir y vociferar. La mitomanía no suele aparecer sola, con frecuencia se vincula a rasgos de personalidad narcisista, antisocial, histriónica o a problemas de ansiedad.
Otras "mentiras" de menor cuantía, son las llamadas "mentiras piadosas" y eran las que se les decía, en otras épocas, a los niños para ocultarle algo que no convenía, por ejemplo: Papá Noel, los Reyes Magos, el Niño Dios, la cigüeña, el cuco, etc. Mentiras que, el día en que eran desmentidas, causaban una desilusión en los niños por el engaño de parte de los adultos, aceptado como cierto.
A Dios gracias, esto se fue perdiendo poco a poco. Y algo más. Mentir para no dar a conocer un hecho luctuoso, su beneficio es momentáneo y termina en drama. Creo que lo dicho es suficiente para orientarnos en una sociedad que se acostumbró a mentir para sacar provecho a nivel solo personal o de los grupos de poder.
Por eso mismo, sería importante resaltar aquella famosa frase que nos recuerda con cierta clarividencia que "en boca del mentiroso, hasta lo cierto se hace dudoso". Pero hay otra máxima muy conocida, que podría servirnos para entender lo aquí planteado: "Nadie se salva solo, sino con otros".
El esfuerzo es del conjunto, en equipo; creo que muchos argentinos comenzaron a tener conciencia de ello este año, con la selección argentina de fútbol y a partir del ejemplo de algunos logros deportivos.
Reflexiones del autor, a propósito de la leyenda "La Mentira y la Verdad", publicada el 21 de octubre de 2026. Puede verse en: https://www.ellitoral. com/opinion/mentira-verdad-leyenda-lago_0_Fnzt9N8nZk.html.