Campaña del General Manuel Belgrano

Aniversario del heroico combate de Río Piedras

El 3 de septiembre de 1812, en el combate de Río Piedras, el ejército de Belgrano detuvo al ejército realista, cambiando el rumbo de la campaña del norte en Tucumán. Este enfrentamiento crucial fortaleció la causa patriota y consolidó a Belgrano como un líder estratégico en la lucha por la independencia argentina.