Comentario bíblico

La parábola de los talentos y el ejemplo que nos brinda la historia

Esta parábola invita a revisar nuestro compromiso individual y colectivo ante los desafíos morales y sociales que atraviesa la Argentina actual. A partir del mensaje del Evangelio, las enseñanzas del padre José Ceschi y el ejemplo de León I, el autor nos brinda una mirada profunda sobre la dignidad del hombre y el valor del trabajo.