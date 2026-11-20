¿Queridos amigos, cómo están? La Liturgia de la Palabra de Dios de hoy nos regala una bellísima parábola, la de los talentos. Todos al venir a este mundo hemos recibido talentos. Todos hemos sido lanzados a la aventura de la vida con muchos talentos en nuestras manos, de los que finalmente tendremos que dar cuenta.
La parábola de los talentos y el ejemplo que nos brinda la historia
Esta parábola invita a revisar nuestro compromiso individual y colectivo ante los desafíos morales y sociales que atraviesa la Argentina actual. A partir del mensaje del Evangelio, las enseñanzas del padre José Ceschi y el ejemplo de León I, el autor nos brinda una mirada profunda sobre la dignidad del hombre y el valor del trabajo.
Todos podemos descubrir que en nuestra vida hay riqueza escondida y oculta, si tenemos los ojos abiertos. En el Evangelio de hoy San Mateo nos dice:
"En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó a cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se marchó".
"(...) El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor".
Lo que se nos dio gratuitamente debemos desarrollarlo a lo largo de nuestra vida con nuestro esfuerzo, inteligencia y trabajo. ¿Por qué? Porque no nacemos plenamente nacidos, tampoco somos una estatua acabada, sino un proyecto, una semilla que debe crecer permanentemente.
Se cuenta que el padre de Sócrates, que era un escultor, un día le mostró a su hijo un bloque de mármol, diciéndole: "Hijo, en este bloque hay un hombre encerrado y quiero hacerlo salir afuera a martillazos". El joven Sócrates aprendió muy bien la lección para toda su vida.
Esta es también nuestra tarea principal y la meta de nuestra vida humana: crecer en la auténtica humanidad. Mis queridos amigos. Hoy, la parábola de los talentos nos obliga a revisar toda nuestra vida tanto personal como social y religiosa preguntándonos: ¿Cómo desarrollamos los talentos que Dios con tanta ilusión y esperanza puso en cada uno de nosotros?
Sin lugar a dudas, vivimos un momento difícil de nuestra historia argentina y de la Iglesia. Es mucho lo que hemos recibido de los siglos anteriores, pero nuestra misión no es solamente recibir y guardar, sino también acrecentar, fructificar y potenciar lo recibido.
Cada generación pasa a la otra como herencia un enorme tesoro. La pregunta clave es: ¿qué país hemos recibido y qué país le entregamos a los jóvenes? Nuestro querido padre José Ceschi, hablando de este tema en una de sus reflexiones, hace tiempo nos decía:
"En nuestra querida Argentina la crisis económica ha llegado a niveles muy profundos; pero las soluciones de fondo no se alcanzarán sólo a partir de recetas económicas y políticas. Hay un ámbito moral que debe ser recuperado. La solución de la crisis está en la conversión interior que todos debemos realizar".
Atento a esta reflexión, me permito compartir con ustedes esta bella historia:
"Cuentan que el rey Atila, en el año 451, estaba determinado a llegar con su ejército a Roma, destruirla y adueñarse de Italia. El papa León I salió al encuentro del jefe bárbaro y dijo: 'Vengo a hablar contigo en nombre de Dios'. ¿En nombre de Dios, repitió Atila? Y sus labios quisieron sonreír. Y otra vez le dijo el papa: '¿Sabes Atila cuál será tu próxima victoria?' El rey bárbaro respondió: sí, venceré a Roma. Atila -le dijo León- existe algo más importante para tu corazón: véncete a ti mismo (...)"
"Luego le preguntó: '¿Por qué siembras tanto dolor, Atila? ¿Por qué saqueas y destruyes todo? Te llaman el Azote de Dios. Cambia tu proceder: tienes próxima la muerte'. En el salón reinaba el silencio, y la fuerte voz de Atila se dejó oír: ¡Desalojen la sala! ¡Salgan todos afuera! Estando solos, el rey bárbaro dijo al papa: León de Roma, quiero ser tu amigo. La prudencia y persuasión del pontífice redujeron a Atila. Pocos días después, el ejército de Atila abandonaba Italia".
Muchos años pasaron desde aquel momento del papa León I. Por estos días, unos mil seiscientos años más tarde, en otro contexto y en otro tiempo, otro papa, León XIV, haciendo su viaje apostólico por los países latinoamericanos, dirige su mensaje no al rey bárbaro Atila, sino a la sociedad actual fragmentada, desorientada, confundida y con frecuencia deshumanizada.
En todos sus discursos, el santo padre, consciente de la gravedad del momento, pone en el centro a la persona humana. Y así nos recuerda que solo el hombre tiene dignidad.
El pontífice señala, siguiendo las enseñanzas de la Doctrina Social de la Iglesia, que el hombre es el principio, sujeto y fin de todas las instituciones, y nunca debe ser usado como medio; que la economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Por eso, a modo de conclusión, los invito a pensar por unos minutos sobre nuestra colaboración con Dios.
Son muchos los talentos que hemos recibido, pero poco sirven si no los desarrollamos. Que todos tengamos una linda semana. Y que Dios nos bendiga.