Comentario bíblico

"Estén preparados, porque no saben el día ni la hora"

Una reflexión pastoral sobre la parábola de las diez jóvenes para interpelar el modo en que usamos el tiempo y la urgencia de estar listos ante lo inevitable. A partir de un relato evangélico, el autor reflexiona sobre la finitud de la vida, la prudencia y la importancia de llenar la existencia con obras de amor.