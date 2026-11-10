Hace tiempo escuché que un filósofo decía: "Cada uno de nosotros en su vida tiene dos maestros: uno es la vida y otro es el tiempo. La vida nos enseña cómo valorar el tiempo, y el tiempo nos enseña cómo valorar la vida".
"Estén preparados, porque no saben el día ni la hora"
Una reflexión pastoral sobre la parábola de las diez jóvenes para interpelar el modo en que usamos el tiempo y la urgencia de estar listos ante lo inevitable. A partir de un relato evangélico, el autor reflexiona sobre la finitud de la vida, la prudencia y la importancia de llenar la existencia con obras de amor.
¿Queridos amigos, cómo están? La Liturgia de la Palabra de Dios de hoy nos recuerda que la vida se puede vivir de muchas maneras, pero esencialmente de dos: podemos ser sabios o podemos ser necios. ¿Y usted querido amigo, qué nombre, de estos dos, se pondría? Para ayudarnos, en el texto bíblico de hoy, Jesús nos presenta la bella parábola de las diez jóvenes, donde nos dice:
"El Reino de los cielos se parece a diez jóvenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite; en cambio, las prudentes se llevaron sus botellas de aceite con las lámparas (...)"
"(...) El esposo tardaba, les entró sueño y todas se durmieron. A medianoche se oyó una voz: ¡Llega el esposo, salgan a su encuentro! Las que estaban preparadas entraron con él al banquete, e inmediatamente se cerró la puerta. Por tanto, estén preparados porque no saben el día ni la hora".
La Biblia insiste mucho en el tema de la vigilancia: "Estén preparados, porque el Señor vendrá a la hora menos pensada". La partida de este mundo casi siempre tiene lugar fuera de nuestros cálculos, que son puramente humanos.
¿Qué se puede decir, por ejemplo, del accidente de trenes en España, donde murieron más de sesenta personas? ¿Y de otros tantos acontecimientos que escuchamos a diaro consternados? Entonces me permito preguntar: ¿usted piensa que los que viajaban en tren en España, podían sospechar que aquel viaje iba a ser su último viaje?
Ciertamente que no. Pero lo fue. Me imagino que cada uno viajaba con sus proyectos, planes y expectativas, tal vez pensando en el encuentro con sus seres más queridos. Pero ocurrió algo totalmente fuera de cálculo.
Por eso, pensando en la vida que llevamos en este momento, pregunto: ¿qué nombre deberíamos ponernos nosotros, el de sabios o el de necios? ¿Somos personas sabias? ¿En serio, lo somos? Porque, cuando hablamos de los necios generalmente pensamos en los otros.
No hace tanto, algunos de los que estaban en el poder, y que ocupaban cargos importantes, siendo presidentes y legisladores, se creían sabios y prudentes. Pero, hoy, muchos de ellos, "tan sabios e inteligentes" para esta sociedad actual, están en la cárcel, con un futuro poco feliz, por robar, por malversar fondos públicos; otros tendrán que desfilar por los tribunales para explicar todavía muchas cosas "non santas".
Para continuar con un tema tan importante que surge de los textos bíblicos de hoy, a continuación, me permito señalar unas ideas más:
Primero: consciente e inconscientemente todos nos encaminamos hacia el encuentro con Dios, sin importar si creemos o no creemos en Él; todos los hombres mueren y nosotros también vamos a morir; las evidencias empíricas de cada día nos dicen que un día será nuestro último día.
Segundo: el tema clave en nuestra vida no es preguntar tantas veces "¿Cuándo llegará el Señor?", porque lo más seguro en este mundo de tantas inseguridades es que ese día, sí o sí, llegará; lo esencial es "estar preparados", tener la lámpara encendida y llena de aceite.
Tercero: subrayo la importancia del aceite, porque la más bella lámpara no sirve si no ilumina; sin el aceite, las lámparas no sirven para nada, son un simple adorno.
Lo mismo nos puede suceder a nosotros también. En nuestra vida, el aceite son las obras de amor, las cualidades interiores que, como tales, no pueden ser prestadas, robadas, ni vendidas. El aceite es algo puramente personal y único, tan particular, que en el momento de la propia muerte no se podrá hacer ninguna transferencia ni favor a otro.
En la otra vida los amiguismos tal como los conocemos, no existen. En este sentido, el texto es muy contundente al decir: "Las jóvenes que estaban preparadas entraron con el Señor al banquete de bodas. Y la puerta se cerró". La frase parece ser terrible, pero es maravillosa a la vez.
En el momento de la propia muerte nos presentaremos tal como somos, descalzos y desnudos, pues nada hemos traído a este mundo y nada nos llevaremos. Concluyendo, les comparto una historia personal muy conectada al Evangelio de hoy. Un día visité a un anciano de 86 años que quiso confesarse. Al final de la confesión se puso a llorar desconsoladamente.
Le dije que se tranquilizara, pero él, extendiendo sus manos, me dijo: "Padre viví mucho tiempo, lo tenía todo. Ahora voy al Señor, pero mis manos están vacías, no he sabido compartir, ser solidario, amar y servir. Sólo pensaba en mí mismo".
Este señor murió ya hace bastante tiempo, pero yo sigo pensando con frecuencia en él. Tuvo tantas oportunidades y no supo aprovecharlas. Qué lástima. Esto, nos puede suceder a muchos. Por eso los invito a pensar por unos minutos sobre el modo en que vivimos nuestra vida.
Que Dios nos bendiga.