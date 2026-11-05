Comentario bíblico

"Sean santos como su Dios es santo"

Esa santidad no se recibe en bandeja, se construye y se conquista día a día. ¿Entonces, podemos alcanzarla? ¿Cómo la construimos? ¿Cómo hacemos para lograrla o conquistarla? ¿Es cierto que dos fuerzas interiores conviven en nosotros, una buena y una mala, en lucha permanente? ¿Cómo alimentamos el costado bueno de cada uno de nosotros, especialmente en la ctual sociedad consumista, la del tener a ultranza?