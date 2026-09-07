El Dr. Alejo Pesares es candidato a presidente por el partido ¡Fuerza, Caramba! Los miembros de su mesa directiva evitaron, adrede, que el nombre incluyera el término carajo para que un connotado líder libertario no los acusara de "plagio".
Política-ficción, con toques de humor
El lector Alejandro De Muro vuelve a sorprendernos con su ingenio, sacando de la galera, como se decía antes, al próximo candidato "de todos": Alejo Pesares.
Pesares nació en la localidad de Lobería, provincia de Buenos Aires, y prometió que, en caso de resultar electo, cambiará la denominación de la misma por "Loverá", con "v" corta, como prueba de su confianza en las optimistas y "progresistas" medidas que impulsa.
Esta licencia idiomática la hará extensiva a otras ciudades con el fin de salvaguardar su decoro. Así pues, Venado Tuerto pasará a llamarse Venado Estrábico; Mina Clavero, Señorita Clavero... y Salsipuedes, Saleseguro.
- Mi primera medida será acordar un aumento indiscriminado de sueldos del ciento por ciento y una suba de impuestos de igual magnitud para solventar el incremento. Declaró a El Notición.
- ¿Pero eso no provocará una licuación del incentivo? ¿No terminará por desvirtuarlo? Inquirió el reportero.
- No, porque habilitaré una línea de crédito accesible. Además, para beneficio del pueblo, reduciré a cuatro las jornadas de labor semanales.
En tal sentido -y sin poder disimularlo- el entrevistador le marcó al postulante lo contradictorio y vano de sus anuncios. Por respuesta, solo obtuvo agravios. Y mientras los reparos crecían, la Dra. Esperanza Siempre, la candidata a vicepresidenta, sentada a su lado, celebraba cada manifestación de su marido (nepotismo puro).
La entrevista permitió destacar una característica de la cual el eventual mandatario se ufana: la de empedernido moralista.
- El Obelisco, símbolo fálico, será demolido. Afirmó exultante.
Cuando el periodista se disponía a formular la última pregunta, el Dr. Pesares se excusó de no poder continuar con el diálogo por razones de agenda. Prometió sin embargo, para un próximo encuentro, nuevos y "revolucionarios" proyectos (sic).
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