El mérito y la sombra
El proceso de selección docente en las universidades públicas argentinas exige transparencia, evaluación rigurosa y un compromiso ético frente a la comunidad.
En el sistema universitario público argentino, el concurso docente constituye la única vía legítima, ética y republicana para acceder a los cargos de docencia.
Allí la universidad vuelve visibles los principios que sostiene: transparencia, calidad académica, pluralidad y oportunidades equitativas para que cada aspirante pueda presentar y defender su propuesta, libre de privilegios, influencias y atajos. En esa exposición pública también se juega el sentido profundo de la institución.
Cada concurso construye públicamente el mérito. Exige antecedentes, propuesta pedagógica, exposición, defensa oral, evaluación comparada y un dictamen fundado. El esfuerzo de años encuentra allí una instancia capaz de reconocerlo, mientras el oportunismo queda enfrentado a aquello que casi nunca puede improvisarse: una trayectoria verdadera.
Cuando el proceso se realiza con seriedad, legitima una designación y renueva el pacto de confianza entre la universidad y la sociedad que la sostiene. La sombra aparece cuando esa estructura es sospechada, manipulada o desdibujada por actores que pretenden operar sobre ella.
La institución conserva sus principios; son algunas conductas las que intentan torcerlos. Suspender las clases públicas, desalentar la llegada de nuevos postulantes, reemplazar los argumentos por rumores o erosionar un dictamen mediante sospechas infundadas constituye algo mucho más grave que una diferencia de criterio.
Cada una de esas acciones alcanza la médula de la educación pública, porque transforma el derecho a competir en el privilegio de permanecer.
Este ensayo nace como una defensa abierta y sin ambigüedades del sistema de concursos docentes. Nace también de una convicción que los años de universidad han vuelto más firme: la democracia universitaria necesita exposición pública y la calidad educativa exige evaluación rigurosa.
Concursar significa presentarse ante el juicio de la comunidad, aceptar sus reglas y confiar en la fuerza de una propuesta. Es construir verdad institucional entre todos.
El valor del mérito como categoría ética
Vivimos un tiempo de incertidumbre moral, donde casi todo parece opinable y hasta el esfuerzo más evidente puede disolverse en una interpretación conveniente.
Por eso, frente a la maquinaria del descrédito, resulta imperioso recuperar el mérito como categoría ética: la consecuencia natural del compromiso, la formación, la experiencia y la responsabilidad pública de quienes han dedicado su vida a enseñar, investigar y construir con otros.
El mérito adquiere sentido cuando reconoce una obra sostenida en el tiempo y la pone al servicio de la comunidad. Concursar implica someterse al juicio colectivo con humildad, preparación y coraje. Supone confiar en decisiones fundadas en argumentos, propuestas pedagógicas y trayectorias demostrables.
Cada aspirante se presenta con lo que ha hecho, con aquello que sabe y con la manera en que imagina la enseñanza futura. El mérito expresa un derecho ganado por la constancia, pero también una obligación: estar a la altura de aquello que se recibe.
Junto al mérito camina su sombra corrosiva: la maquinaria del descrédito. Opera en el territorio del rumor, instala dudas donde debería haber ideas y elige el murmullo de los pasillos antes que la palabra expuesta. Su fuerza proviene justamente de esa condición imprecisa: apenas necesita sembrar una sospecha para que todo parezca dudoso.
Bajo el disfraz de una crítica, termina dañando personas, procesos, instituciones y valores que pertenecen a todos. La sombra no discute la calidad de una propuesta; procura oscurecerla para que nadie pueda verla con claridad.
El fenómeno viene de lejos, aunque ha perfeccionado su cinismo. Incluso un concurso transparente, con clases públicas, jurados legitimados y dictámenes fundados, puede convertirse en blanco de quienes solo reconocen como válido el resultado que esperaban.
Entonces el debate académico cede su lugar a una operación destinada a vaciar de sentido todo aquello que escapa al control de unos pocos. La dificultad verdadera reside allí: aceptar que otra persona pudo haber ganado por mérito propio y que el reconocimiento ajeno también forma parte de la vida universitaria.
Conviene decirlo con claridad: el descrédito sistemático constituye una forma de violencia institucional. Lastima a quien concursó, debilita a quienes evaluaron y erosiona la confianza de la comunidad en sus procedimientos.
Ganadores, perdedores, jurados y autoridades compartimos la responsabilidad de señalar esa práctica, reconocer sus mecanismos y defender el mérito como fundamento ético del trabajo docente y garantía frente a la arbitrariedad.
La figura del jurado: ¿testigos o instrumentos?
Si el concurso docente es el rito institucional que garantiza un acceso legítimo a la docencia universitaria, el jurado es su guardián. En su mirada se concentra una responsabilidad enorme: decidir, con autonomía y fundamento, quién reúne las condiciones pedagógicas, éticas y académicas para formar a otros.
El jurado representa la conciencia crítica de la institución y lleva sobre sus hombros una parte del futuro de la facultad. Esa función alcanza una dimensión que a veces se olvida. Existen presiones, afinidades, alineamientos ideológicos, compromisos sectoriales y pactos invisibles capaces de rodear una decisión.
Cuando alguno de ellos ocupa el lugar de la evidencia, el jurado abandona su condición de testigo del mérito para convertirse en instrumento del poder. Ese desplazamiento traiciona la confianza depositada en él y hiere a la universidad pública.
El jurado está llamado a actuar con justicia académica: una justicia concreta, fundada en la evidencia, en la comparación responsable de los méritos y en una lectura profunda de cada propuesta. La ley y los reglamentos aportan la estructura; la ética personal y colectiva le entrega sustancia.
Jurar imparcialidad compromete la propia integridad con la equidad y exige apartar simpatías, antipatías e intereses para escuchar aquello que cada concursante tiene verdaderamente para decir. Un jurado honesto escucha a todos, lee con atención, debate con profundidad y argumenta con claridad.
Su dictamen puede generar desacuerdos, porque toda evaluación humana admite otras miradas, pero conserva la dignidad de aquello que ha sido pensado y fundamentado. Un jurado que llega con la decisión tomada o se pliega al interés de turno erosiona el concurso desde adentro y se vuelve cómplice de su vaciamiento.
Por eso el filósofo español José Antonio Marina ha insistido en que la autoridad moral se sostiene en la capacidad de fundamentar. Esa idea ilumina la tarea del jurado: la competencia formal para fallar necesita la dignidad de explicar sus razones.
Decidir supone hacerse responsable, sostener lo resuelto frente a la comunidad y conservar el coraje de elegir aquello que la evidencia indica, incluso cuando contradice afinidades, expectativas o intereses. Reivindicar al jurado implica reconocerlo como una pieza central en la arquitectura ética de la universidad. Su tarea constituye una forma de pedagogía institucional.
Cada vez que evalúa a un aspirante, también expresa qué docentes desea para su facultad, qué valores considera indispensables, qué relación propone entre enseñanza y conocimiento y qué futuro imagina para quienes todavía están aprendiendo. Defender al jurado honesto es defender a la universidad como espacio de pensamiento, formación y justicia.
Quien haya sido evaluado con dignidad, cualquiera sea el resultado, debería reconocer allí a un par que asumió una responsabilidad pública. El dictamen podrá doler, alegrar o incomodar; su legitimidad nace de las razones que lo sostienen y del respeto hacia todos los que decidieron presentarse.
La transparencia, principio y procedimiento
En el ámbito universitario, hablar de concursos sin transparencia resulta tan estéril como hablar de arquitectura sin espacio. La transparencia constituye su condición de posibilidad, el marco ético que permite reconocer que una convocatoria pública responde a principios, argumentos y criterios compartidos.
Gracias a ella, el proceso puede ser comprendido, revisado y defendido, y el mérito deja de ser una afirmación privada para adquirir una forma visible ante la comunidad. La transparencia reúne dos dimensiones inseparables: es principio y es procedimiento. Una orienta el sentido; la otra lo vuelve realidad.
Separarlas dejaría a la primera reducida a una declaración y a la segunda convertida en una rutina vacía. Como principio, establece que toda acción universitaria debe poder ser explicada, justificada y revisada por la comunidad. Hacer las cosas bien incluye hacerlas a la vista de todos.
Ese carácter público expresa una exigencia republicana: cuanto ocurre en nombre de una universidad sostenida por la sociedad debe quedar abierto a su mirada. La legitimidad crece con la visibilidad, porque aquello que puede mostrarse también puede discutirse, corregirse y compartirse.
Como procedimiento, la transparencia toma cuerpo en una serie de acciones concretas: el sorteo público del orden de exposición; la clase abierta y accesible a toda la comunidad; la entrevista debidamente registrada; el dictamen razonado, con fundamentos explícitos y criterios compartidos; el acceso irrestricto a los expedientes; finalmente, el derecho de impugnación como garantía de justicia procesal.
Cada uno de estos pasos organiza el concurso y, al mismo tiempo, lo protege del abuso, del prejuicio y de la discrecionalidad. Las actas, las clases abiertas, los fundamentos explícitos y los expedientes accesibles forman una trama de garantías.
Cuando alguno de esos hilos se corta, aparece el riesgo; y el riesgo institucional, librado al tiempo y a las conveniencias, suele convertirse en el terreno más fértil para la arbitrariedad. La exposición pública merece vivirse como una oportunidad.
Quien se ha preparado, ha construido su trayectoria con honestidad y ha redactado una planificación rigurosa desea ser escuchado, aun con los temores propios de toda evaluación. El secreto protege la especulación; la apertura acompaña al trabajo.
Hacer visibles los procesos es un acto de salud institucional y también una forma de cuidado hacia todos los concursantes. En tal sentido, el jurista italiano Norberto Bobbio vinculó la democracia con la visibilidad del poder. La universidad pública, por su naturaleza democrática, debe mostrar, explicar, debatir y hacer comprensibles sus decisiones.
Cuando esa condición se cumple, el concurso supera la instancia evaluativa y se convierte en una lección de ciudadanía: enseña que la autoridad se legitima mediante razones y que toda decisión pública carga con el deber de hacerse pública.
En este marco, la transparencia sostiene el proceso de principio a fin. Defenderla constituye un imperativo para quienes creemos que el conocimiento, la docencia y el acceso a los cargos deben afirmarse sobre reglas claras, abiertas y compartidas. Allí comienza la confianza, y sin ella ninguna comunidad académica logra permanecer unida.
La ética del concursante
Concursar es, antes que nada, un acto de exposición integral. Una planificación y un conjunto de antecedentes revelan una manera de pensar la docencia, de asumir la arquitectura como forma de conocimiento y de proyectar una pedagogía situada en un tiempo, un lugar y una comunidad.
Presentarse ante un jurado significa confiar en que aquello construido durante años de trabajo, lecturas, aciertos, dudas y errores merece ser evaluado. También significa aceptar que cada trayectoria, al exponerse, deja de pertenecernos por completo y entra en conversación con otras.
La ética del concursante se juega en tres dimensiones que se sostienen mutuamente: dignidad, preparación y templanza. Cada una habla de nuestra relación con los demás y de la manera en que elegimos habitarnos cuando llega el momento de ser juzgados. La dignidad radica en el respeto al proceso, a sus reglas, a los demás postulantes y al tribunal.
Presentarse implica aceptar que el resultado excede nuestra voluntad, mientras la honestidad con la que llegamos depende enteramente de nosotros. La dignidad rechaza atajos, operaciones externas y presiones sobre el procedimiento.
También sabe apartarse del murmullo y de la mezquindad. Hay momentos en los que la mejor respuesta consiste en seguir trabajando, porque una trayectoria construida con coherencia habla con una voz que ningún rumor consigue apagar. La preparación, por su lado, supera ampliamente un requerimiento técnico: es un gesto ético.
Exige leer el reglamento, conocer la historia institucional de la cátedra, estudiar las materias, revisar la propia experiencia y elaborar una planificación coherente, con bibliografía relevante y una metodología situada. Presentarse sin ese trabajo previo disminuye el valor del proceso y desconoce el esfuerzo de quienes sí lo realizaron.
El aula demanda responsabilidad académica, atención y presencia; la formación de estudiantes merece mucho más que una improvisación convincente. La templanza sostiene al concursante cuando llega el resultado. Ganar con humildad exige la misma altura moral que perder con entereza.
La alegría puede convivir con el respeto y el dolor puede atravesarse sin resentimiento. Aceptar una decisión, incluso desde una disidencia fundada, supone reconocer que la universidad es una construcción colectiva. Quien deslegitima sin argumentos un resultado adverso todavía debe comprender la dimensión institucional del rol que aspira a ejercer.
Martha Nussbaum, filósofa estadounidense, recuerda que una educación verdaderamente humana necesita cultivar la imaginación, la justicia y el reconocimiento del otro. Esa enseñanza resulta decisiva en cualquier concurso: la propia victoria jamás puede valer más que la justicia del proceso.
La ética del concursante se revela menos en el cargo que obtiene que en la altura con la que transita cada instancia y en la humanidad que conserva después del resultado. La universidad pública necesita docentes capaces de enseñar y, al mismo tiempo, de perder sin veneno y ganar sin vanagloria.
En un concurso mostramos lo que sabemos, lo que hicimos y aquello que proponemos. También dejamos ver quiénes somos cuando alguien nos observa y decide. El conocimiento puede acreditarse en un expediente; la integridad aparece en la manera de habitarlo.