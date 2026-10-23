El trabajo como promesa que se fisura. Hubo un tiempo -y no hace falta ir demasiado lejos para recordarlo- en que el trabajo era una forma de abrigo. No era perfecto, no era equitativo, no alcanzaba para todos, pero tenía algo de promesa.
Cuando el trabajo deja de protegernos
Una profunda reflexión sobre la ruptura del pacto laboral contemporáneo, el impacto del consumo en la identidad social y la pérdida de certidumbre del futuro.
Una promesa, casi nunca escrita, pero profundamente arraigada: quien trabajaba, quien cumplía, quien sostenía su esfuerzo en el tiempo, podía aspirar a una vida que, sin ser extraordinaria, al menos fuese digna.
Esa idea ordenó generaciones. Organizó ciudades, estructuró familias, delineó trayectorias. El trabajo no era solo un medio de subsistencia; era una forma de estar en el mundo. Una manera de decir "pertenezco". Hoy, sin embargo, algo se ha desplazado.
No de golpe, no con estruendo, sino con esa lentitud con la que se transforman las cosas verdaderamente profundas. Como una pared que comienza a fisurarse desde adentro. Al principio es apenas una línea. Luego una grieta. Después, un sistema completo que ya no sostiene.
Trabajamos. Y sin embargo, no alcanza. La frase parece simple, casi obvia, pero contiene una fractura que atraviesa no solo la economía, sino también la moral, la identidad y el sentido. Porque cuando el trabajo deja de proteger, lo que se pierde no es únicamente estabilidad material. Se pierde una forma de comprender la vida.
Zygmunt Bauman lo vio venir con una lucidez que hoy resulta incómoda. Entendió que el problema no era solo la precarización del empleo, sino algo más profundo: el desplazamiento del eje sobre el cual se construye el valor de las personas. Ya no es el trabajo. Es el consumo.
Y ese cambio, aparentemente técnico, es en realidad existencial. Habitar el borde: entre hacer y no alcanzar. Durante buena parte del siglo XX, la sociedad se organizó alrededor del trabajo. No solo producía bienes; producía sentido. Había en él una ética, una narrativa, una cierta dignidad asociada al hacer. Trabajar implicaba contribuir, sostener, construir.
Pero lentamente, casi sin que lo advirtiéramos, ese centro comenzó a correrse. El mundo dejó de girar alrededor de la producción y comenzó a girar alrededor del consumo. Ya no importa tanto lo que hacemos, sino lo que podemos adquirir. La mutación es sutil, pero radical. Porque cuando el consumo se vuelve el principal criterio de pertenencia, quienes no pueden consumir quedan, inevitablemente, fuera.
No necesariamente fuera del sistema -porque muchas veces trabajan, participan, circulan-, pero sí fuera de su reconocimiento simbólico. Bauman lo nombra con precisión: los nuevos pobres. No son únicamente los que no tienen trabajo. Son, sobre todo, aquellos cuyo trabajo no alcanza. Aquellos que cumplen con la exigencia, pero no acceden a la recompensa que el propio sistema promete.
Aquellos que habitan una especie de borde: están dentro, pero no del todo. Y en ese borde ocurre algo casi imperceptible, pero devastador. La exclusión ya no es evidente. No siempre se ve. No siempre se nombra. Pero se siente. Se filtra en los gestos, en las decisiones cotidianas, en la forma en que uno se relaciona con el mundo.
Imaginemos una escena mínima. Un hombre vuelve de trabajar. Ha cumplido su jornada. Ha hecho todo lo que se esperaba de él. Camina por una calle iluminada, donde las vidrieras exhiben un mundo ordenado, accesible, aparentemente cercano. No se detiene. No hace falta. Sabe que ese mundo no es para él. No hay drama. No hay escándalo. Pero hay distancia. Y esa distancia no es solo económica. Es simbólica.
Es una forma de decir, sin palabras: "esto no te pertenece". Lo inquietante es que ese hombre no está excluido por no hacer. Está excluido a pesar de hacer. Ahí radica la transformación más profunda. Durante décadas, la ética del trabajo sostuvo una idea casi incuestionable: el esfuerzo tiene recompensa. Pero cuando la recompensa deja de llegar, la ética no desaparece. Permanece.
Y en su permanencia, se vuelve injusta. Porque comienza a juzgar a las personas con criterios que el propio sistema ya no garantiza. Se sigue diciendo -explícita o implícitamente- que quien no alcanza es porque no hizo lo suficiente. Que quien queda afuera es, en algún punto, responsable de su propia exclusión.
Y así, la falla estructural se convierte en culpa individual. Esa es una de las violencias más sofisticadas de nuestro tiempo. Mientras tanto, el mundo se vuelve cada vez más inestable. Los trabajos se fragmentan, se vuelven temporales, inciertos, intercambiables. La estabilidad deja de ser la norma para convertirse en excepción.
Y con ella desaparece algo que rara vez se menciona: la posibilidad de proyectar. Sin horizonte, el tiempo se vuelve corto. Urgente. Precario. Y una vida sin proyección es, en el fondo, una vida sin arraigo. Si llevamos esta lectura al territorio -a ese espacio que vos tantas veces pensás no solo como materia, sino como sentido- la transformación se vuelve visible.
Las ciudades comienzan a reflejar esta lógica con una claridad casi brutal. Aparecen espacios diseñados para el consumo, cuidadosamente controlados, donde la permanencia depende de la capacidad de acceder. Y, en paralelo, territorios donde la vida se sostiene sin garantías, en los márgenes de ese mismo sistema. La ciudad deja de ser continuidad.
Se vuelve fragmento. Y cada fragmento establece sus propias reglas de pertenencia. La arquitectura, en este escenario, ya no es inocente. Nunca lo fue, pero ahora lo es aún menos. Se convierte en una forma concreta de organizar la inclusión y la exclusión. De permitir o impedir.
De acercar o de separar. Cuando el sentido se vuelve inestable. Cuando el trabajo deja de garantizar una vida digna, lo que se resquebraja no es solo una estructura económica. Es una narrativa. Durante años -quizás demasiados- se nos enseñó que el esfuerzo tenía sentido. Que había una relación, más o menos directa, entre lo que uno hacía y lo que podía llegar a ser.
Esa relación hoy está en crisis. Y cuando una sociedad pierde la relación entre esfuerzo y resultado, lo que comienza a erosionarse es la confianza. No solo en el sistema, sino también en los otros. Y, en última instancia, en uno mismo. Porque si hacer no alcanza, ¿qué queda? La respuesta no es sencilla. Probablemente no haya una única respuesta.
Pero hay, al menos, una certeza que se vuelve ineludible: no podemos seguir interpretando el presente con categorías del pasado. No podemos seguir exigiendo al trabajo lo que ya no está en condiciones de ofrecer. No podemos seguir juzgando a las personas sin revisar las estructuras que las condicionan.
Tal vez el desafío -y aquí hay algo profundamente humano, pero también profundamente proyectual- sea imaginar otras formas de sostén. Formas que no dependan exclusivamente del consumo. Formas que devuelvan espesor a la idea de comunidad. Formas que permitan habitar sin estar permanentemente al borde. No es nostalgia. No es volver a un pasado idealizado que, en rigor, nunca fue completamente justo.
Tal vez, es reconocer el presente con honestidad. Bauman no ofrecía consuelos fáciles. Pero sí una claridad que incomoda porque obliga a mirar. El trabajo ya no es lo que era. Sin embargo, seguimos esperando de él lo mismo. En esa contradicción habitamos. Y quizás, como en toda arquitectura que se enfrenta a un terreno inestable, el primer gesto no sea construir de inmediato, sino comprender.
Comprender dónde estamos. Comprender qué se ha movido. Comprender qué ya no sostiene. Solo entonces -y tal vez recién entonces- podamos empezar a imaginar algo distinto. Algo que, sin negar la fragilidad de nuestro tiempo, vuelva a ofrecernos -aunque sea apenas- una forma de abrigo donde no todo esté a la intemperie