La conquista del espacio

Una milla hacia el cielo

El ambicioso proyecto que se construye en Arabia Saudita desafía la técnica moderna y revive el sueño de Frank Lloyd Wright de levantar "una ciudad" hacia el cielo. Más allá de la fascinación por batir récords mundiales, las megaestructuras ponen a prueba la ética, la tecnología y el legado urbano de nuestra época.