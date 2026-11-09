Entre la literatura y las ciencias sociales

La "doble vida" de Carlos Zurita, sociólogo y escritor

El sociólogo santiagueño conjuga su carrera académica con una destacada obra poética y narrativa elogiada por grandes referentes de las letras argentinas. Con una extensa labor en la UNSE y universidades del exterior, el intelectual santiagueño reflexiona sobre su trayectoria entre la sociología y la literatura.