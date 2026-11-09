Carlos Virgilio Zurita es sociólogo y escritor, nació y vive en Santiago del Estero. Como señalan Lucía Álvarez y Gloria D' Alessio en Revista Anfibia, Carlos siempre ha llevado una "doble vida" entre las ciencias sociales y la literatura.
La "doble vida" de Carlos Zurita, sociólogo y escritor
El sociólogo santiagueño conjuga su carrera académica con una destacada obra poética y narrativa elogiada por grandes referentes de las letras argentinas. Con una extensa labor en la UNSE y universidades del exterior, el intelectual santiagueño reflexiona sobre su trayectoria entre la sociología y la literatura.
Con el retorno de la democracia en 1983, el ministro de Educación del gobierno de Raúl Alfonsín, Carlos Alconada Aramburú, lo designó decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE). Durante su gestión se crearon las carreras de Letras, Sociología, Filosofía y Administración.
Carlos es profesor emérito de la UNSE, donde actualmente dirige la Maestría en Ciencias Sociales y es editor de la revista Trabajo y Sociedad, publicación que está integrada a diversos sistemas internacionales de indexación.
Como escritor formó parte de grupos y revistas literarias tales como Dimensión en Santiago del Estero (dirigido por Francisco René Santucho), grupo Laurel en Córdoba (conducido por Alberto Díaz Bagú y Rodolfo Godino) y en Poesía Buenos Aires (dirigido por Raúl Gustavo Aguirre).
Valoración de sus trabajos
En su juventud, durante su permanencia en Buenos Aires, Zurita fue presidente del Movimiento Universitario Reformista (MUR) de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. A su vez, el pintor Ricardo Carpani lo integró al grupo Espartaco.
Como en esos tiempos Carlos integraba el Partido Socialista de la Izquierda Nacional (PSIN), el director del periódico Lucha Obrera de dicha fuerza política, Ernesto Laclau, lo incorporó como colaborador.
Zurita es doctor en Sociología por la UCA, cursó posgrados en el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES, organismo perteneciente a la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe), realizó estudios de licenciatura en la UBA y la UCSE.
Fue docente en temas de sociología de la escritura y estudios del trabajo en universidades del país (UBA, Unsam, UNT). En el exterior lo fue, entre otras, en la Universidad de París I- Sorbona y París III- Créteil, en la Universidad de Nueva York Stony Brook, en El Colegio de México, en la Universidad de Alicante y la Universidad de Concepción en Chile.
Su producción literaria ha sido valorada por reconocidos autores. Pablo De Santis, por ejemplo, señala que "hay un impulso narrativo en los poemas Zurita y un momento poético en sus cuentos policiales".
Sus relatos han sido encomiados por Germán Rozenmacher, Isidoro Blaistein, Angélica Gorodischer, Vicente Battista. En tanto que su poesía fue elogiada, entre otros, por Roberto Fernández Retamar, Raúl Gustavo Aguirre, Alberto Girri, Francisco Urondo, Rodolfo Godino y Santiago Sylvester.
En tanto sociólogo publicó artículos académicos en revistas del país y del exterior. Y también diversos libros (algunos de estos en coautoría, con Agustín Salvia, Juan Montes Cató, Marta Panaia, Susana Aparicio, Alberto Tasso). Como escritor es autor de libros, plaquettes y participante en recitales. Además publica notas en la prensa. Es columnista en Infobae.
Actividades literarias y otra información
Entre los trabajos publicados por Carlos Zurita debemos mencionar "Vidas ajenas" (cuentos, de 2025); "A falta de otra cosa" (poemas, 2021), receptor del Premio de Poesía 2023, otorgado por la Academia Argentina de Letras de Buenos Aires; "Pretérito imperfecto" (poemas), 2017; "El sociólogo como escritor" (ensayos), con prefacio de Javier Auyero, 2015.
También es autor de "Efectos personales" (relatos y poemas, 2005) y "Patria de papel" (poemas, 1990), así como de diversas plaquetas o plaquettes (publicaciones impresas de formato pequeño). Entre estas últimas podemos mencionar:
"En la quietud de la noche", Palabra Mínima, Tertulia Literaria Rioplatense, Montevideo, 2022; "Epitafios del Río Dulce", Biblioteca Olmos Castro, Santiago del Estero, 2022; "Sonetos de andar y ver", Latitud 27, Santiago del Estero, 2021; "Vivir para saberlo", Universidad de Concepción, Chile, 2016; "Retrato de Anita pensativa", Espejos del Bio Bio, Concepción, Chile, 2015; "Arte poética para forasteros", El Colegio de México, 1988.
A su vez, podríamos citar algunos de sus recitales: con Roberto Fernández Retamar, en Centro de Estudios de la Mujer de El Colegio de México; con Ángel Leiva, en la Universidad de Sevilla, 1988; "Poemas de las dos orillas", Tertulia Literaria Rioplatense, Buenos Aires y Montevideo, presentaciones de Álvaro Ramos (Uruguay) y Jorge Raventos (Argentina), La Olla de Félix, Buenos Aires, 2022.
Finalmente, es válido destacar que Zurita tradujo para la revista Latitud 27 del Caicyt-Conicet, poemas de Mark Strand, Raymond Carver y T. S. Eliot (2021 y 2022), sin dejar de remarcar que algunos de sus poemas y textos fueron traducidos a diversos idiomas.
Entre ellos al inglés por Gabriela Polit Dueñas (Universiy of Texas en Austin) y Marco Frigerio (Library Dallas, Texas), al noruego por Eduardo Archetti (Universidad de Oslo) y al francés por Christine Schindler (Vendeé).
Para destacar
Carlos Virgilio Zurita es investigador en UNSE-Indes-Conicet y miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras.
Integra, además, la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Red de Escritores Latinoamericanos (REL), la Latin American Studies Association (LASA), la International Sociological Association (ISA), la University of Texas at Austin, la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo (Alast) y la Red ILPES-CEPAL.
Distinciones y reconocimientos
Carlos Virgilio Zurita es miembro correspondiente de la Academia Argentina de Letras de Buenos Aires, 2026. Además obtuvo el Premio de Poesía 2023 (correspondiente a obras publicadas entre 2020 y 2022), conferido por la Academia Argentina de Letras de Buenos Aires y aprobado por el cuerpo a propuesta del jurado integrado por Santiago Kovadloff, Rafael Felipe Oteriño y Santiago Sylvester.
También se adjudicó el Premio Ricardo Rojas, de la Secretaría de Cultura de Santiago del Estero (28 de julio de 2022) y el Premio de Poesía, conferido por Caja UNSE, Universidad Nacional de Santiago del Estero, 2021 (jurado integrado por José Andrés Rivas, Carlos Artayer y Melcy Ocampo).
Otros galardones y logros: Premio Fundación Victoria Ocampo por el libro "Efectos Personales" (poemas y relatos), del año 2002 (Isidoro Blaistein, Angélica Gorodischer, Jorge E. Clemente, María Esther Vázquez y Jorge Torres Zavaleta fueron los miembros del jurado); Faja de Honor de la SADE, 1996. Del 23 al 28 de octubre de 2022 presidió la IX Feria del Libro de Santiago del Estero.
Comentarios sobre su obra
- Lucas Cosci, Facultad de Filosofía Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, 2025 https://lapapa.online/carlos-virgilio-zurita-y-el-arte-de-contar-vidas-ajenas/
- Lucía Álvarez, Gloria D´Alessio y Carla Coletta, en Revista Anfibia, 2023 https://www.revistaanfibia.com/el-sociologo-en-busca-del-escritor/
- Fabián Soberón, Página 12, 2022 https://www.pagina12.com.ar/ 504504-carlos-virgilio-zurita-en-la-estoa
- Andrea Rivero, Infobae, 2023 https://www.infobae.com/cultura/ 2023/12/14/carlos-virgilio-zurita-gano-el-premio-nacional-de-poesia-2023-por-a-falta-de-otra-cosa/
- Lucas Cosci, La papa on line, 2022 https://lapapa.online/a-falta-de-otra-cosa-solo-puede-acontecer-la-poesia/
- Alfonso Nassif y Juan Manuel Aragón, El Liberal, 2023 https://www.elliberal.com.ar/nota/10725/2023/12/carlos-virgilio-zurita-gano-el-premio-nacional-de-poesia-2023.
- Santiago Sylvester, Prólogo, A falta de otra cosa, 2021.
- Javier Auyero, Prefacio, El sociólogo como escritor, 2018.
- Rodolfo Godino, Carlos Zurita: La poesía argentina imprescindible, 1997.
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El poeta y los detectives (1)
Por Pablo De Santis
En su poema "Permanencias", Carlos Virgilio Zurita escribió: "El tiempo pasa y sigo siendo/ el mismo de siempre, aquel/ que cambia de identidad cada mañana". Y hay mucha verdad en este último verso.
Exquisito poeta, sociólogo de renombre, primer decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de Santiago del Estero, Zurita nos revela en estas páginas una novedad (al menos para mí): el amor por la literatura policial.
Apasionado lector de los clásicos de la literatura de detectives, Zurita frecuenta en estas páginas tanto el género negro, donde hay más acción que investigación, y donde el mundo se revela dominado por el mal, como los cuentos de los detectives razonadores, donde siempre hay una posibilidad de redención.
Dos de estos cuentos serán los primeros en llamar la atención de los lectores: "Dinero de otro mundo" y "El misterio de la estancia El Algarrobo". En sus páginas, Sherlock Holmes y Hércules Poirot visitan Santiago del Estero. Pero no lo hacen por mero turismo sino para resolver enigmas: un misterio económico desvela a Holmes y un asesinato exige la presencia de Poirot.
Zurita convierte estas visitas ilustres en cuentos ingeniosos donde disfrutamos tanto de la peripecia intelectual como del cruce entre la mitología policial y el paisaje argentino.
Si bien Holmes acude a Santiago del Estero a raíz de un pedido de Scotland Yard, tampoco la visita de Poirot es del todo caprichosa: en "Los cuatro grandes", Agatha Christie nos cuenta que el teniente Hastings, el fiel amigo de Poirot, vivió una temporada en Argentina, como aprendiz de estanciero.
En los primeros cuentos del volumen es el mundo cultural el que sirve de marco a las historias, como en los relatos de Henry James. Hay mucho humor en "Vidas ajenas", inquietante incursión en el tema del doble.
"Lectura de un prontuario" comienza con un tono leve pero se va haciendo más íntimo, misterioso y profundo. Es terrible la idea del cuento: que la policía -o las fuerzas del Estado- saben más de nosotros que nosotros mismos.
Si en el otro cuento se sugiere que dos personajes son en realidad uno, aquí ocurre al revés: Horacio se desdobla, encuentra un Horacio desconocido para él. El cuento nos recuerda que la escritura es un regreso; alguien quiere escribir una historia totalmente ajena y al final se asoma a la propia.
En los otros relatos somos testigos del amor a los gatos (y a su misterio), de ciertos itinerarios de Buenos Aires, de algún viaje al extranjero que se convierte en pesadilla. Como escribió Gilbert Keith Chesterton: "Ningún género expresa, como el policial, la poesía de la vida moderna".
Con mucha habilidad Zurita vincula una situación insólita a una realidad familiar. Así, en los cuentos aparecen referencias culturales muy cercanas: en una página podemos leer el nombre de Bernardo Canal Feijóo, en otra Hércules Poirot se encuentra con Ricardo Rojas.
La novela policial y la poesía vivieron a menudo en casas vecinas. La primera novela de la colección El Séptimo Círculo -que fuera dirigida por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares-, "La bestia debe morir", fue escrita por el poeta Cecil Day-Lewis (que firmaba sus policiales como Nicholas Blake).
En las páginas de Agatha Christie, irrumpen a menudo, además de rimas para niños, poetas como William Shakespeare, Alfred Tennyson o T.S. Eliot.
Hay un impulso narrativo en los poemas de Zurita (recogidos, por ejemplo, en su libro "A falta de otra cosa") y un momento poético en sus cuentos policiales, porque a menudo la verdad (alguien resuelve un enigma, o alguien asiste de pronto a la revelación de su propio destino) aparece como suele mostrarse la poesía en los poemas: como un relámpago.
Una luz que sabemos que va a llegar, pero que siempre nos resulta inesperada.
(1) Prólogo del libro "Vidas ajenas", de Carlos Virgilio Zurita.