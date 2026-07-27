Cuando se menciona a Rafael Pombo (1833-1912), el lector suele pensar en "Simón el bobito", "La pobre viejecita" o "Rin Rin Renacuajo". Sin embargo, "La hora de las tinieblas" (1855) pertenece a un registro muy diferente.
La otra voz de Rafael Pombo
Conocido por su literatura infantil, el citado escritor sorprende con "La hora de las tinieblas", un poema que explora el mal y la existencia desde el romanticismo hispanoamericano.
Escrito cuando el autor colombiano tenía poco más de veinte años, el poema constituye una de las obras más singulares del romanticismo hispanoamericano. Compuesto en sesenta y una décimas, aborda cuestiones como el origen del mal, la libertad, el sufrimiento y la existencia de Dios, temas poco frecuentes en la poesía latinoamericana de su tiempo.
Publicado inicialmente sin el consentimiento de Pombo, permaneció durante años en un segundo plano frente a la enorme difusión de su literatura infantil. La presente edición, ilustrada con una selección de "Los caprichos", de Francisco de Goya, propone un diálogo visual particularmente afín al clima de inquietud y cuestionamiento que recorre el poema.
Así, desde sus primeros versos, "La hora de las tinieblas" instala una interrogación que atraviesa toda la obra: "¡Oh, qué misterio espantoso/ es éste de la existencia!/ ¡Revélame algo, conciencia!/ ¡Háblame, Dios poderoso!".
Poco después aparece una de las preguntas que organizan el texto: "¿Por qué vine yo a nacer?/ ¿Quién a padecer me obliga?". A partir de allí, Pombo desarrolla un extenso monólogo en el que examina el sufrimiento, la libertad y la relación entre el hombre y Dios.
Uno de los pasajes más recordados llega cuando polemiza con Calderón de la Barca: "La vida es sueño -¡Callad,/ oh Calderón!, estáis loco:/ hace veinte años que toco/ su abrumante realidad".
La respuesta al dramaturgo español marca uno de los momentos más originales del poema y resume su voluntad de confrontar la experiencia concreta del dolor con las formulaciones heredadas de la tradición. Leída hoy, "La hora de las tinieblas" permite descubrir una faceta poco conocida de Rafael Pombo.
Dentro de su producción, el poema representa el momento de mayor desarrollo de esa línea de escritura y conserva un lugar singular en la poesía colombiana del siglo XIX.
No es casual que Andrés Holguín lo definiera como "el poema más filosófico y hondamente blasfemo escrito en el siglo XIX en tierras americanas", una valoración que, más de un siglo después, sigue dando cuenta de la singularidad de esta obra.
+ INFO
"La hora de las tinieblas", obra de Rafael Pombo, publicada por Ediciones Letra Dorada para el ciclo Biblioteca Básica de Poesía. Colombia, año 2024 (152 páginas).