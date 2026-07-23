Hay libros que alteran el curso de una tradición literaria de manera casi silenciosa. "Cantos populares de mi tierra", publicado en 1877, es uno de ellos.
La sintaxis libre del canto afrocolombiano
La obra de Candelario Obeso, "Cantos populares de mi tierra", publicada en 1877, es pionera en reflejar la voz afrocolombiana, marcando un antes y después en la literatura.
Mientras buena parte de la poesía hispanoamericana seguía aferrada al romanticismo y a una lengua culta, Candelario Obeso hizo algo inusual para su tiempo: llevó a la poesía la voz de los bogas negros del río Magdalena, respetando su manera de hablar, su ritmo y su sensibilidad. No los describió desde la mirada de un observador ilustrado, sino que les cedió la palabra.
Esa decisión, que hoy parece natural, resultó profundamente novedosa en una Colombia que apenas comenzaba a redefinirse tras la abolición de la esclavitud y donde la población afrodescendiente seguía ocupando un lugar marginal. Sin embargo, el mérito del libro va mucho más allá de su importancia histórica.
Obeso no utiliza el habla popular como un recurso pintoresco ni como una curiosidad lingüística: la convierte en verdadera materia poética. En poemas como "Canción del boga ausente" o "Canto der montará", la aparente sencillez del lenguaje revela un trabajo de extraordinaria precisión, donde el amor, la nostalgia, la pobreza, el orgullo y la libertad adquieren una intensidad poco frecuente.
La musicalidad nace de la propia oralidad, y el lector termina comprendiendo que la emoción poética no depende de una lengua refinada, sino de la autenticidad de una voz. Más de un siglo después, el libro sigue sorprendiendo por esa capacidad de transformar una experiencia cotidiana en literatura de la más alta calidad.
La vida de Obeso explica, en parte, la singularidad de esa mirada. Nacido en Santa Cruz de Mompox en 1849, fue periodista, profesor, dramaturgo, novelista y un notable traductor de autores como William Shakespeare, Victor Hugo, Lord Byron y Henry Longfellow.
Pese a su talento, nunca logró el reconocimiento ni la estabilidad que merecía, y vivió atravesado por dificultades económicas, desencantos personales y la discriminación propia de una sociedad profundamente estratificada.
En 1884, con apenas treinta y cinco años, murió de un disparo; tradicionalmente se ha considerado un suicidio, aunque las circunstancias nunca quedaron del todo esclarecidas. Dentro de una obra diversa, Cantos populares de mi tierra ocupa un lugar absolutamente excepcional.
Antes había publicado la novela satírica "La familia Pygmalión" (1871), donde ya asomaba su agudeza crítica, aunque todavía lejos de la voz que lo volvería inconfundible.
Después aparecería "Lecturas para ti" (1878), además de traducciones, piezas teatrales y escritos de distinta índole, pero ninguna de esas obras alcanzó la originalidad ni la influencia de este libro, que terminó convirtiéndose en uno de los textos fundacionales de la poesía afrocolombiana y en un antecedente indispensable para comprender buena parte de la literatura latinoamericana posterior.
Su verdadera grandeza reside en haber demostrado, mucho antes de que estas discusiones ocuparan el centro de la escena, que las voces relegadas también podían producir una poesía de extraordinaria belleza y perdurable vigencia.
+ INFO
"Cantos populares de mi tierra", obra de Candelario Obeso publicada por Editorial Universidad del Norte + Universidad Nacional de Colombia. Colombia, año 2024 (64 páginas).