La presente edición facsimilar de "Una esperanza i el mar" permite reencontrarse con uno de los libros fundamentales de la vanguardia peruana. Publicado originalmente en 1927, este primer poemario de Magda Portal apareció bajo el sello de la Editorial Minerva, dirigida por los hermanos José Carlos Mariátegui y Julio César Mariátegui.
Una vanguardia de estrellas y mares
La reedición de "Una esperanza i el mar" revive un hito de la vanguardia peruana, destacando la originalidad de Magda Portal en la modernidad literaria.
Más que rescatar un texto decisivo, esta recuperación devuelve al lector la materialidad de una obra nacida en uno de los momentos más fértiles de la modernidad literaria latinoamericana. Situado en el mismo horizonte histórico que César Vallejo, Carlos Oquendo de Amat y otros protagonistas de la vanguardia andina, el libro de Portal ocupa un lugar singular.
Si "Trilce" llevó el idioma hacia una experimentación radical, Portal encontró su originalidad en la construcción de imágenes dinámicas y en una sensibilidad que transforma la realidad en un espacio de metamorfosis. Su poesía no busca quebrar el lenguaje, sino reorganizar la percepción mediante asociaciones inesperadas y una imaginación de notable intensidad visual.
El mar que atraviesa el libro no es un simple paisaje. Es una fuerza en movimiento que absorbe emociones, recuerdos y deseos. De allí la presencia de imágenes donde el mundo adquiere rasgos orgánicos y oníricos: "recién noche vientre negro de fiera amaestrada/ tus pasillos se encienden con luciérnagas de sueño".
La imagen no describe: transfigura. El paisaje se vuelve experiencia interior. Los poemas avanzan mediante destellos y superposiciones que recuerdan procedimientos característicos de las artes de vanguardia.
En sus mejores momentos, Portal alcanza una delicadeza visual extraordinaria: "en el cristal del agua/ cortaron los paisajes su alegría/ i todas las estrellas/ lloraron lágrimas de luz". La fuerza de estos versos reside en su capacidad para convertir una emoción en imagen.
La importancia de "Una esperanza i el mar" excede sus innovaciones formales. El libro introduce una voz femenina plenamente integrada a la modernidad literaria de su tiempo y demuestra que la vanguardia peruana fue más diversa de lo que suele sugerir la historia literaria.
Casi un siglo después de su aparición, la obra conserva intacta su capacidad de asombro y continúa justificando su lectura por la potencia de sus imágenes y por la singularidad de una voz que todavía parece estar descubriendo el mundo mientras lo nombra.
+ INFO
"Una esperanza i el mar", obra de Magda Portal, publicada por la editorial Casa de la Literatura Peruana. Perú, 2017 (92 páginas).