Indómita belleza

Augusto Munaro, escritor y crítico literario. "Un extraño amor", es fruto de su pasión por el cine mudo."El libro atraviesa cincuenta años (...), aunque por momentos sigue un orden inverso al cronológico. Sin querer condicionar a los lectores, me aventuro a sospechar que esa inestabilidad misteriosa, intermitente con que asoman sus mecanismos, puede llevar a los deleites más inesperados", explica.