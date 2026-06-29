La publicación de "Guillotine murió guillotinado" permite acceder a una zona poco conocida de la obra de Alberto Greco (1931-1965). La edición reúne la reproducción facsimilar de los cuadernos originales, su transcripción y los estudios de Rafael Cippolini y Paula Pellejero, ofreciendo por primera vez la posibilidad de leer un manuscrito que amplía y complejiza la imagen habitual del artista.
Narrar sin fronteras
Un manuscrito que desafía las normas literarias, combinando elementos de la vida cotidiana con la ficción, redefine a "Guillotine murió guillotinado", obra de Alberto Greco, en el contexto argentino.
Escrito en Madrid en 1963, el texto adopta inicialmente la forma de un relato policial. Sin embargo, la intriga pronto deja de ocupar el centro de la escena. La investigación se ve desplazada por una sucesión de episodios, conversaciones, observaciones y acontecimientos que modifican continuamente el rumbo de la narración.
El policial permanece como estructura de partida, pero el relato avanza hacia un territorio más abierto, donde la ficción convive con materiales provenientes de la experiencia cotidiana y de la actualidad de su tiempo. Uno de los rasgos más llamativos de la obra es precisamente esa capacidad de absorber cuanto ocurre a su alrededor.
Noticias, referencias culturales, encuentros y comentarios ingresan al texto sin interrumpir su desarrollo, formando parte de una escritura que parece construirse en contacto permanente con el presente. Más que organizar los acontecimientos dentro de una trama cerrada, Greco permite que estos transformen constantemente la narración, otorgándole una movilidad poco frecuente.
La reproducción facsimilar resulta fundamental para comprender el alcance de esta propuesta. Dibujos, tachaduras, correcciones y anotaciones manuscritas no aparecen como elementos secundarios, sino como parte constitutiva de la obra. La página funciona simultáneamente como espacio de escritura y superficie visual, revelando una práctica creativa en la que texto e imagen participan de una misma búsqueda.
El manuscrito conserva así la inmediatez de un cuaderno de trabajo, permitiendo observar el proceso creativo sin mediaciones. Leído desde el presente, el manuscrito permite advertir afinidades con algunas zonas de la literatura argentina que alcanzarían mayor visibilidad en las décadas siguientes.
Cierta libertad narrativa, la irrupción constante de lo imprevisible y la tendencia a desarticular cualquier estabilidad genérica pueden recordar, por momentos, a la obra de Copi (Raúl Damonte Botana).
Sin embargo, la escritura de Greco posee una naturaleza distinta. Su impulso parece provenir menos de una tradición literaria que de una práctica artística más amplia, donde dibujo, escritura y experiencia forman parte de un mismo proceso creativo.
Los estudios de Rafael Cippolini y Paula Pellejero contribuyen a situar el manuscrito dentro de ese contexto más amplio, aportando información y herramientas de lectura que enriquecen la experiencia sin reducir la complejidad del texto a una única interpretación.
Gracias a ese trabajo, "Guillotine murió guillotinado" puede apreciarse tanto como una pieza literaria singular como un documento relevante para comprender el recorrido creativo de su autor. Más de seis décadas después de haber sido escrito, el libro conserva intacta su capacidad de extrañamiento.
Relato policial solo en apariencia, cuaderno de artista y laboratorio narrativo al mismo tiempo, ocupa un lugar singular dentro de la literatura argentina de los años sesenta. Su recuperación permite descubrir una obra que no responde cómodamente a ningún género y cuya principal virtud reside, precisamente, en esa resistencia a ser clasificada.
+ INFO
"Guillotine murió guillotinado", obra de Alberto Greco, publicada por Interzona. Argentina, año 2023 (208 páginas)