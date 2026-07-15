Cuando Kant nos obligó a pensar de nuevo

Ilustración titulada "Vivía como un reloj". Representa en seis pasos la extraña vida de Inmanuel Kant, con detalles que pocos conocen (como se anuncia en el encabezado del dibujo) y que el autor de la presente nota describe para reflejar el comportamiento de un virtuoso y preclaro pensador, ya legendario pero aún vigente, al que no duda en definir como "un académico tan disciplinado como solitario" . Gentileza