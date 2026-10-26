Entre el relato y la historia concreta

Espiral de violencia en Medio Oriente y el continente europeo

Una mirada sobre las raíces de un conflicto milenario y la reciente ofensiva de las fuerzas israelíes tras el ataque armado registrado cerca de Hebrón. Entre el trasfondo histórico regional y el reciente operativo militar en Cisjordania, la escalada de tensiones abre nuevos interrogantes para el futuro.