La llamada crisis del Medio Oriente es un conflicto que subsiste desde hace cientos de años, por no decir miles. La zona puente entre Asia, África y Europa ha sido codiciada históricamente por diversos imperios dominantes en distintas épocas, en especial por su posición estratégica, la que aún hoy sigue siendo significativa.
Espiral de violencia en Medio Oriente y el continente europeo
Una mirada sobre las raíces de un conflicto milenario y la reciente ofensiva de las fuerzas israelíes tras el ataque armado registrado cerca de Hebrón. Entre el trasfondo histórico regional y el reciente operativo militar en Cisjordania, la escalada de tensiones abre nuevos interrogantes para el futuro.
A esto no lo avala una "historia contada" o relato, se sustenta con hechos concretos. Y dentro de ese contexto histórico real, un dato relevante es que Israel en el año 1948 comenzó en sus tierras históricas la construcción de un proyecto de Estado apoyado por Occidente.
Esta construcción fue resistida por los estados árabes regionales desde un principio. Países que durante la Guerra Fría, en su gran mayoría, estuvieron enrolados o relacionados con el poder soviético.
La Unión Soviética proveyó de armas a la llamada "resistencia árabe" y una demostración probada de ello es la utilización de parte de los árabes de los fusiles AK 47 y los lanzacohetes antitanques RPG hasta el día de hoy.
Siguiendo con datos concretos, no con un relato de fábula, cabe recordar que, hacia 1968, Yasser Arafat cambió la carta de la Organización para Liberación de Palestina (OLP), que pasó a expresar textualmente que la lucha armada es la única solución para ellos, además de incluir el "no renocimiento" del Estado de Israel.
Desde entonces, todas las políticas y los conceptos utilizados, hasta la Constitución de la Autoridad Palestina, siguen siendo los mismos.
Otro dato para sumar: toda la población árabe de Cisjordania es "adoctrinada" con los conceptos antes vertidos, integrándose paulatinamente a las fuerzas combativas contra Israel con atentados recurrentes de todo tipo, como ser atropellamientos, fusilamientos a sangre fría, acuchillamientos, etc.
Los realizan árabes adolescentes y con edades por debajo de los 40 años. Estos son datos ciertos y comprobados. En gran parte de la sociedad israelí, hasta el 7 de octubre de 2023 existió el paradigma de que una "solución de los dos estados" podría ser factible. Pero, lamentablemente, luego del nefasto evento de ese día -del cual todavía no se salió- el paradigma "de la paz" agoniza.
Y como consecuencia de esto es lo que hoy se percibe en el aumento de la confrontación en Judea y Samaria, así como en los territorios que Israel recuperó en la denominada Guerra de los Seis Días (1967).
Es absolutamente válido el asentamiento israelí en los territorios recuperados a Jordania. Lo que representa inestabilidad hoy es un grupo de jóvenes judíos extremistas que están siendo fogoneados para agredir a la población árabe desde el Ministerio del Interior cuyo titular vive en esa zona.
Permanentemente ocurren acciones premeditadas de activistas antiisraelíes que operan inicialmente en el anonimato como sucedió hace unos días con una periodista del Washington Post y un intendente de una ciudad francesa que ingresaron a Cisjordania sin avisar a las autoridades de seguridad y fueron agredidos. No tenían custodia ya que el gobierno no sabía de su ingreso.
Demás está decir que el carácter de estos visitantes fue clandestino exprofeso, en una zona crítica en lo que se refiere a la seguridad de los habitantes y mucho más a visitantes "especiales", como periodistas y políticos. Voy a intentar hacer "la pregunta del millón", proponiendo a los lectores si se animan a intentar una propuesta "conciliadora" a lo que sucede.
Es más, les propongo una segunda opción tentativa. ¿Cómo resolverían la problemática de la asonada musulmana que incendia Francia? Porque hay una "intifada musulmana" en el corazón de Francia; comenzó con el incendio de 400 escuelas y sigue con el incendio literal progresivo de París.
Son datos que pretenden aportar al razonamiento sobre lo que ocurre: ¿hay alguien que tiró la primera piedra o es la punta de un iceberg que aflora cada vez, con más ímpetu?
El autor es un sntafesino radicado en Israel desde 2002.
Para considerar
Hay otro fenómeno de violencia inaudita que ya se está viendo con España y genera nuevas tensiones. En la ciudad autónoma española de Ceuta, por un lado está el accionar de grupos de residentes locales que destruyeron carpas temporarias de los migrantes irregulares marroquíes que generaron la crisis migratoria del pasado mes de agosto.
Y por el otro, los propios migrantes ilegales, que ya comenzaron a realizar desmanes en Ceuta, con robos, abusos y ataques al ejército o a la policía.
Operación militar a gran escala en Cisjordania (DW)
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este viernes el comienzo de una operación militar a gran escala en Cisjordania ocupada. El operativo incluirá la evacuación forzosa de residentes de barrios palestinos, registros casa por casa y la demolición de infraestructuras, tras el ataque a tiros cerca de Hebrón que dejó cinco heridos israelíes.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) entrarán en los barrios de donde surgieron los terroristas, evacuarán a los residentes, registrarán casa por casa y desmantelarán la infraestructura terrorista", afirmó Netanyahu en un videomensaje, en el que aseguró que el Ejército está preparando para una operación "a una escala no vista desde la Guerra de los Seis Días", en 1967.
También anunció el cierre de Hebrón y de la localidad vecina de Yalyilia, y afirmó que su gobierno estudia aplicar la misma estrategia en otras ciudades. El primer ministro israelí prometió además reforzar la infraestructura de los asentamientos israelíes en Cisjordania y aseguró que su administración está estableciendo y regularizando más de cien nuevas comunidades en este territorio.
Por su parte, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, que visitó Hebrón junto a Netanyahu, anunció en un comunicado que el barrio del que procedían los atacantes será evacuado y que se destruirá la infraestructura que Israel considera terrorista, "siguiendo el modelo aplicado en el campo de refugiados de Yenín".
El ataque que desencadenó la nueva respuesta militar tuvo lugar este viernes en el cruce de Judea, cerca de Hebrón. Según una fuente militar israelí, los atacantes, que llegaron armados con un fusil M16 y una pistola, abrieron fuego contra varios israelíes.
Soldados de las FDI abatieron a dos de ellos, mientras el Ejército continuaba buscando a posibles implicados. Los servicios de emergencias atendieron a cinco heridos, dos en estado crítico, uno con heridas moderadas y otros dos leves, trasladados a hospitales de Jerusalén.